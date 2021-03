7 điều người thông minh không làm

4. Dựa vào vận may để giải quyết vấn đề: Con người luôn hy vọng vận may đến với mình. Tuy nhiên, phụ thuộc quá nhiều vào sự may rủi dễ khiến con người trở nên tham vọng, lười biếng. Người thông minh không bao giờ cho phép may mắn dành lấy "vinh quang" của bản thân. Họ sẽ dành toàn tâm toàn trí để làm việc và đạt được mục tiêu của bản thân. Bạn có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp nhưng hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ trước mắt. Ảnh: Times of India.