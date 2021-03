7 điều nên làm vào buổi sáng để có da đẹp

3. Chọn sữa rửa mặt ít tạo bọt: Theo Byrdie, sữa rửa mặt tạo nhiều bọt thường mang độ pH cao (hàm lượng kiềm cao). Độ pH tự nhiên của da dao động từ 4-6. Da có tính axit nhẹ, cần được duy trì độ pH trong khoảng trên để hoạt động tốt nhất. Sữa rửa mặt mang độ pH cao dẫn đến khô da, tăng sản sinh dầu sau khi làm sạch. Ảnh: Way Of Will.