7 điều ít biết về IU

Xuất thân bần hàn: Khi IU còn nhỏ, gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do vậy, IU và em trai chuyển đến sống cùng bà. Ban đầu, ba người sống trong căn phòng nhỏ tồi tàn. Sau đó, họ chuyển đến nhà người họ hàng, nơi IU phải chịu những lời sỉ nhục, mắng nhiếc thậm tệ do hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Thậm chí, người họ hàng trong cơn say còn hét lên sẽ không cho IU trở thành ca sĩ. Điều này đã ám ảnh cô trong khoảng thời gian dài và sau này được kể lại.