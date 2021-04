7 điều chưa biết về Trương Quốc Vinh

Từng không muốn theo đuổi nghệ thuật: Trương Quốc Vinh là con út trong gia đình có 10 người con. Ông Trương Phát Tông - cha của nam diễn viên - là thợ may nổi tiếng, từng may quần áo cho Marlon Brando, Cary Grant và nhà làm phim Alfred Hitchcock. Anh đã nối nghiệp cha khi theo học ngành Quản lý dệt may tại Đại học Leeds.