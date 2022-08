7 điều cha mẹ thông minh không làm với con

3. So sánh: Cha mẹ có thói quen so sánh con với đứa trẻ khác và cho rằng nó tạo động lực để con cố gắng hơn. Thực tế, cách làm này phản tác dụng. Theo Today’s Parent, các nhà nghiên cứu tại Mỹ từng chỉ ra điểm số, thành tích của trẻ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi niềm tin từ cha mẹ. Những đứa trẻ ít bị so sánh có xu hướng tự tin, học tập tốt hơn. Cha mẹ thông minh nên học cách chấp nhận ưu, nhược điểm của con. Nếu trẻ còn thiếu sót, phụ huynh nên đóng đóng vai trò dẫn dắt, giúp con tìm giải pháp để cải thiện bản thân. Ảnh: SmartParents.