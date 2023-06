7 điều cần tránh khi du lịch Philippines

Không tôn trọng văn hóa bản địa, mất cảnh giác là một trong những lỗi phổ biến mà du khách đến Philippines thường gặp.

Những sai lầm du khách hay mắc phải khi du lịch đến Philippines. Ảnh: iStock.

Philippines là một trong những điểm du lịch hàng đầu châu Á. Năm 2019, khoảng 8,3 triệu người đã đến thăm đất nước này. Philippines được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm những bãi biển cát trắng ở đảo Boracay, đồi Chocolate ở Bohol và một số địa điểm nổi tiếng khác.

Để có những trải nghiệm tốt nhất, khách du lịch nên chú ý 7 lỗi phổ biến sau.

Không nhận ra hầu hết người dân có thể nói tiếng Anh

Bạn sẽ khá ngạc nhiên khi hơn 90 triệu người Philippines biết nói tiếng Anh. Ở các thành phố lớn như Manila, gần như mọi người đều có thể trò chuyện bằng tiếng Anh.

Người Philippines có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Ảnh: Philippine Star.

Vì vậy đừng ngần ngại trò chuyện với người Philippines nếu bạn đang cần trợ giúp để đi lại. Họ sẽ cố gắng nói tiếng Anh và giải thích cho bạn hiểu.

Chuẩn bị quá nhiều tiền đi du lịch

Ở Philippines, bạn có thể mua nhiều thứ với giá rẻ hơn dự đoán. Nhiều loại tiền tệ như USD, bảng Anh và euro có tỷ giá hối đoái tốt. Vì vậy, bạn có thể sử dụng tiền thoải mái mà không cần thắt chặt hầu bao.

Chi phí du lịch Philippines thường rẻ hơn dự kiến. Ảnh: Vacationhive.

Bạn cũng nên chuẩn bị ngân sách và so sánh giá các tour du lịch để có lợi nhất. Người Philippines thân thiện và sẽ luôn cố gắng giúp đỡ bạn. Do đó, bạn có thể hỏi họ những cách để đi du lịch khắp đất nước với giá hợp lý nhất.

Chỉ sử dụng ôtô hoặc taxi

Philippines có nhiều phương tiện đi lại khá dễ dàng. Du khách có thể đi xe jeepney - loại xe buýt nhỏ ngoài trời khá phổ biến.

Xe jeepney mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Ảnh: HuffPost.

Một cách khác để đi du lịch là sử dụng xe 3 bánh. Du khách đi lại giữa các hòn đảo có thể di chuyển bằng thuyền, phà hoặc máy bay.

Mất cảnh giác, đặc biệt ở sân bay

Người Philippines rất thân thiện và hiếu khách nhưng thận trọng vẫn tốt hơn. Ở thủ đô Manila, khách du lịch nên cảnh giác với những người đề nghị mang giúp hành lý hoặc những chiêu trò khác, đặc biệt ở sân bay. Những người này thường không có ý định tốt và có thể đánh cắp hành lý của bạn.

Du khách không nên mất cảnh giác khi đi du lịch Philippines. Ảnh: GetByBus.

Một số thành phố ở Philippines an toàn hơn các nơi khác. Ví dụ, theo website Numbeo, chỉ số an toàn của thành phố Davao là 72,5. Trong khi đó, chỉ số an toàn của Manila thấp hơn, ở mức 35,1.

Numbeo là cơ sở dữ liệu trực tuyến về chất lượng sống ở các thành phố. Trang này thu thập dữ liệu bằng từ các nguồn doanh nghiệp và cơ quan chức năng, sau đó kết hợp với thông tin từ người dùng để đưa ra điểm số cuối cùng.

Không học ngôn ngữ địa phương

Khách du lịch nên học một vài từ hoặc số ít ngôn ngữ địa phương để thích nghi với nền văn hóa. Philippines có hơn 100 ngôn ngữ nhưng những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm tiếng Tagalog, Ilocano và Bisaya.

Philippines có nhiều loại ngôn ngữ. Ảnh: Holidify.

Khi bạn học được vài từ hoặc một số ngôn ngữ phổ biến, người Philippines có cảm giác như bạn là một phần của gia đình họ. Bập bẹ một số từ như "salamat", nghĩa là cảm ơn, cũng khiến bạn được yêu quý hơn.

Không tôn trọng văn hóa địa phương

Thể hiện sự tôn trọng với người khác rất quan trọng ở Philippines. Hãy đảm bảo bạn nói chuyện lịch sự với người khác mà không lớn tiếng hoặc trở nên hung hăng, đặc biệt với người lớn tuổi.

Người Philippines luôn tôn trọng người lớn tuổi. Ảnh: Philippine Star.

Người Philippines gọi những người coi thường các chuẩn mực xã hội là "bastos", nghĩa là một người thô lỗ và không biết cách cư xử. Mặc dù người dân rất thân thiện và mến khách, khách du lịch nên chú ý đến cách nói chuyện với người khác.

Không nên quá thẳng thắn

Ở Philippines, mọi người thường dè dặt hơn và không quá thẳng thắn với những gì họ thực sự nghĩ. Người dân thường tuân theo một bộ kịch bản khi khách đến nhà của họ.

Ví dụ, nếu chủ nhà hỏi bạn có muốn ăn không, bạn nên từ chối vì họ có thể không có tiền để mua đồ ăn nhẹ. Nếu họ hỏi lần thứ 2, bạn vẫn nên từ chối với lý do tương tự. Nhưng nếu họ đề nghị lần thứ 3, bạn nên chấp nhận lời đề nghị vì họ thực sự chân thành.

Khách du lịch không nên quá thẳng thắn với người Philippines. Ảnh: The Star.

Nếu bạn từ chối lần thứ 3, chủ nhà của bạn sẽ coi đó là sự xúc phạm. Vì vậy, bạn nên chú ý và hãy hỏi người Philippines để tìm cách xử lý đúng với tình huống này.