7 điểm được canh phòng cẩn mật nhất nước Mỹ

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York: Nằm ở độ sâu hơn 80 m so với mặt đường, kho chứa vàng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là nơi cất khoảng 200 tỷ USD dưới dạng các thỏi vàng. Kho vàng nằm dưới tầng hầm thứ sáu của tòa nhà nằm giữa Manhattan, New York, Mỹ. Mỗi ngăn chứa vàng được bảo vệ bởi hai ổ khóa. Trong đó, nhân viên kho dự trữ giữ một chìa và khách giữ chìa còn lại. Các ổ khóa cũng được niêm phong. Người ta phải dùng cả hai chìa khóa để mở ngăn chứa vàng. Ảnh: Gvlock.