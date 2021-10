7 đại học hàng đầu thế giới về đào tạo Khoa học máy tính

7. Đại học Harvard (Mỹ): Thành lập năm 1636, Harvard là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở Mỹ, được đánh giá cao về tầm ảnh hưởng, danh tiếng trên toàn thế giới. Cựu sinh viên của Đại học Harvard gồm 8 tổng thống Mỹ, một số nguyên thủ quốc gia nước ngoài, 62 tỷ phú còn sống, 359 học giả Rhodes và 242 học giả Marshall. Ngoài ra, sinh viên trường từng giành được 108 huy chương Olympic các loại. Dù xếp hạng không cao trong đánh giá của THE về môn học (xếp hạng 7 với 89,5 điểm), điểm trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) của trường lại đạt 97,6, cao hơn trường xếp hạng 4 là Đại học Cambridge. Ảnh: The New Times.