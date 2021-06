7 đại học hàng đầu châu Á năm 2021

3. Đại học Quốc gia Singapore (Singapore): Là trường đại học hàng đầu của Singapore, luôn lọt top những trường tốt nhất châu Á, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cung cấp phương pháp tiếp cận toàn cầu về giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp, tập trung vào quan điểm và chuyên môn của người Châu Á. Trong danh sách năm nay, trường xếp vị trí số 3, giữ nguyên hạng so với năm 2020 và tụt 1 hạng so với năm 2019. NUS được THE đánh giá 83.1 điểm, trong đó yếu tố triển vọng quốc tế được đánh giá cao nhất với 94.8 điểm. Ảnh: Straits Times.