7 đặc sản miền Tây mùa nào cũng có

3. Bánh xèo miền Tây được chế biến theo cách nào? Bánh được đúc trong chảo lớn

Bánh được ép trên chảo gang

Bánh được nướng trên bếp than Ở miền Tây, vỏ bánh xèo được làm từ bột gạo, chút cốt dừa và hành lá. Người chế biến đổ lớp bột mỏng lên chảo lớn, rồi thêm tôm, thịt, giá đỗ... Bánh xèo ở miền Tây không chỉ có kích thước to hơn so với miền Trung mà phần rau ăn kèm cũng khá đa dạng, có thể lên tới hàng chục loại. Lựa chọn được nhiều người yêu thích là xà lách, rau cải, rau thơm, húng quế... Khi ăn, thực khách chấm bánh ngập trong nước mắm chua ngọt. Ảnh: Oanhhhuynh.