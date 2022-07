7 đặc điểm nhận biết người có tính cách thụ động

Tin vào may mắn: Theo Psychologytoday, khi nghĩ rằng thành công không chỉ nhờ làm việc chăm chỉ mà còn phụ thuộc vào may mắn, bạn là người có tính cách thụ động. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn chỉ coi đó không phải là ngày may mắn của mình thay vì nhìn vào lỗi sai và xem xét cách có thể điều chỉnh mọi thứ để có kết quả tốt hơn vào lần sau. Ảnh: Recoverycenter.