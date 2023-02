7 cuốn sách về đầu tư tài chính hay nhất năm 2023

The Only Investment Guide You'll Ever Need: Cuốn sách của tác giả Andrew Tobias được xuất bản lần đầu vào năm 1979. Trong lần tái bản mới nhất, tác phẩm đã đề cập đến các tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế. Ngoài ra, độc giả sẽ được cung cấp nhiều kiến thức tài chính căn bản qua những lời văn dí dỏm, hài hước. Ảnh: Kobo.