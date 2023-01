7 cuốn sách hay nhất về khởi nghiệp trong năm 2023

The Mystery of You: Cuốn sách được viết bởi doanh nhân và nhà đầu tư Emilio Diez Barroso, chủ sở hữu của Công ty Nala Investments. The Mystery of You nói về việc tác giả tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn khi trở nên thành công. Ảnh: Lioncrest Publishing.