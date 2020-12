7 cuốn sách hay cho những ngày cuối năm

Ra đời năm 1993, The Christmas Box (Chiếc hộp Giáng sinh) - tác phẩm đầu tay của nhà văn Richard Paul Evans ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất được bình chọn bởi The New York Times. Những lá thư trong chiếc hộp là câu chuyện về cuộc đời của Mary cùng tình yêu tha thiết của một bà mẹ mất con. Nhờ có chiếc hộp mà những người từng sống chung với Mary có thể hiểu hơn về bà. Không chỉ đơn thuần là tác phẩm viết cho ngày Giáng sinh, những thông điệp đầy nhân văn mà tác giả gửi gắm đã giúp mọi người nhận ra món quà quý giá nhất của cuộc sống chính là tình yêu thương.