7 cuốn sách Elon Musk nghĩ ai cũng nên đọc

The Lord of the Rings: Đây là một bộ tiểu thuyết của nhà văn J. R. R. Tolkien. Trong lần trả lời phỏng vấn tờ The New Yorker, Elon Musk đã chia sẻ rằng mỗi khi cô đơn, ông thường đọc rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng và khoa học viễn tưởng. "Những anh hùng trong các cuốn sách tôi đọc luôn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải giải cứu thế giới", CEO hãng xe Tesla chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Amazon.