7 công việc mang lại mức lương trên 100.000 USD tại Mỹ

3. Dược sĩ: Đây là công việc luôn lọt top và được đánh giá mức tăng trưởng tốt tại Mỹ. Với mức lương trung bình khoảng 101.000 USD /năm, các dược sĩ có nhiệm vụ phân phát thuốc theo đơn do bác sĩ cấp và hướng dẫn an toàn dùng thuốc an toàn. Ngoài ra, dược sĩ ở Mỹ có thêm nhiệm vụ cung cấp vaccine, xử lý yêu cầu bảo hiểm của khách hàng... Từ năm 2019 đến 2022, mức tăng trưởng của công việc này đạt khoảng 85%. Ảnh: Northeastern University.