7 công việc lương cao tại Mỹ trong thập kỷ tới

2. Bác sĩ điều dưỡng: Đại dịch nổ ra khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe được đẩy mạnh chưa từng có. Bên cạnh đó, lĩnh vực này cũng được thúc đẩy do nhóm dân số già tăng cao. Thế hệ baby boomer (những người sinh từ năm 1946 đến 1964) bắt đầu bước vào độ tuổi 60, 70 và cần tìm đến sự hỗ trợ của các bác sĩ, y tá điều dưỡng. Sự bùng nổ trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe khiến công việc này tăng trưởng lên mức 52,2% với mức lương hàng năm là hơn 111.000 USD . Ảnh: Campaign for Action.