7 con tàu kỳ lạ trên thế giới

Pokémon With You, Nhật Bản: Hoạt động từ năm 2017, Pokémon with You là một trong nhiều “Đoàn tàu vui vẻ” của công ty đường sắt JR East, với màu vàng nổi bật và hình Pikachu được trang trí từ ngoài vào trong. Trong chuyến đi dài 2 tiếng từ Ichinoseki đến Kesennuma ở vùng Tohoku, các hành khách nhí có thể thể chơi đùa, nghỉ ngơi và chụp ảnh với những con Pikachu bằng bông khổng lồ. Ảnh: NintendoSoup.