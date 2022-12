7 chuyến bay của Morocco tới Qatar bị hủy trước trận bán kết

“Với những hạn chế do Qatar áp đặt gần đây, Royal Air Morocco rất tiếc phải thông báo cho khách hàng về việc hủy các chuyến bay do Qatar Airways cung cấp”, thông báo của hãng hàng không Royal Air Morocco (RAM) cho biết, AP đưa tin ngày 14/12.

“RAM gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự bất tiện này nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng”, hãng hàng không cho biết thêm.

Đầu tuần này, hãng hàng không Royal Air Morocco thông báo sẽ tổ chức 30 chuyến bay khứ hồi từ Casablanca đến Doha vào ngày 14-15/12 dành cho những người hâm mộ muốn xem trận bán kết giữa Morocco và Pháp.

Tuy nhiên, 7/30 chuyến bay do Qatar Airways khai thác đã bị hủy, RAM cho biết trong một tuyên bố với hãng thông tấn MAP của Morocco.

Thông báo không nêu rõ những hạn chế mà Qatar đã áp đặt. Các văn phòng truyền thông của chính phủ Qatar không trả lời ngay lập tức yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Hafsa Mostafid, cư dân Morocco, cho biết cô đã đặt một chuyến bay tới Doha vào cuối ngày 13/12 nhưng bị từ chối tại sân bay Casablanca.

“Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ những người muốn đến Qatar nhưng không được phép vào sân bay”, cô nói. “Tôi cũng thấy có cảnh sát ở đó để kiểm soát tình hình”.

Mostafid cho biết các quan chức tại sân bay nói với du khách rằng do “số lượng lớn người Morocco đang bị mắc kẹt tại sân bay Doha mà không có vé xem trận đấu, sẽ không có máy bay nào từ Morocco khởi hành đến Qatar theo chỉ thị của chính quyền nước này”.

Hôm 13/12, hàng trăm người hâm mộ Morocco đã xếp hàng hàng giờ bên ngoài một sân vận động với hy vọng nhận được vé xem trận đấu miễn phí do liên đoàn bóng đá Morocco phối hợp với FIFA và ban tổ chức Qatar trao tặng.

Morocco là quốc gia châu Phi và Arab đầu tiên lọt vào bán kết trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội), Pháp đã đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 để vào chơi trận tranh ngôi vô địch với Argentina.

