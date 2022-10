7 chiếc túi Barbiecore đáng mua

Bạn có thể bắt nhịp xu hướng mới nhất của Barbiecore với 7 chiếc túi tông hồng giúp nâng tầm trang phục.

Phong cách Barbiecore vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: InStyle.

Trong bộ sưu tập thu-đông 2022, nhà mốt Valentino, Maison giới thiệu loạt thiết kế với tông hồng đơn sắc. Sắp tới, diễn viên Ryan Gosling và Margot Robbie cũng sẽ đóng vai chính trong bộ phim Barbie (phiên bản live-action) của đạo diễn Greta Gerwig.

Có thể thấy sau thời gian dài thịnh hành, phong cách Barbiecore (mặc giống búp bê Barbie) vẫn tiếp tục thống lĩnh thị trường thời trang và len lỏi vào các lĩnh vực khác như giải trí, điện ảnh.

Từ màu hồng được tô điểm trên các sàn runway thời gian gần đây cho đến các thiết kế được lấy cảm hứng từ những năm 2000, L'officiel tuyển chọn những chiếc túi xách lấy cảm hứng từ Barbie mà bạn nên mua ngay bây giờ.

Versace Jeans Couture

135 USD

Chiếc túi màu hồng đến từ nhà mốt Versace Jeans Couture được làm bằng lông thú giả. Đây sẽ là sự phối hợp tuyệt vời với những đôi Chelsea boots, váy ngắn da và áo phông trong tủ đồ của bạn.

Mach & Mach

775 USD

Chiếc túi Bow Baguette của hãng Mach & Mach gây ấn tượng với chiếc nơ được cắt bằng pha lê.

Mẫu túi điệu đà với màu hồng phấn này sẽ thích hợp với những đôi giày cao gót màu hồng sa tanh và một chiếc váy mini xếp ly.

By Far

570 USD

Túi Soho mini của By Far là một lựa chọn an toàn với thiết kế đơn giản, dễ phối hợp cùng các trang phục khác.

Mẫu túi này sẽ có lớp lót bằng da nổi và tay cầm có thể điều chỉnh để bạn đeo nó thoải mái trên vai.

Vivienne Westwood

645 USD

Chiếc túi Jordan của Vivienne Westwood được làm từ da bóng màu hồng.

Đây là thiết kế có kích thước lớn, được trang trí bằng các chi tiết Orb đặc trưng với đinh tán gây ấn tượng.

Mẫu túi này sẽ phù hợp để bạn phối cùng những đôi giày đế bằng, váy mini, quần ống rộng hoặc áo phông theo sở thích.

Blumarine

420 USD

Chiếc túi đeo vai giả lông màu hồng của Blumarine có thể phối với quần jean màu xanh nhạt, giày sandal và áo phông.

Sự kết hợp này được lấy cảm hứng từ những bộ trang phục mang dấu ấn những năm 2000.

Prada

2.200 USD

Túi mini bằng da Prada’s Stiffiano có màu hồng nhẹ nhàng. Chiếc túi đeo vai kiểu hobo này là món phụ kiện mà tất cả các IT girls đều đang sử dụng trong mùa cuối năm nay.

Jacquemus

780 USD

Túi đeo vai da Le Chiquito Noeud của Jacquemus đã không còn xa lạ với nhiều cô gái.

Mẫu túi được làm từ da mịn, có phom dáng cứng cáp. Túi sẽ có tay cầm xoắn và dây đeo vai dài, giúp bạn có thể phối hợp cùng với nhiều trang phục khác nhau.