7 chiếc áo khoác đẹp nhất tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden

Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden được diễn ra ở Washington (Mỹ) trong tiết trời lạnh buốt. Do đó, áo khoác dáng dài, sang trọng là lựa chọn của những nhân vật có mặt tại sự kiện. Đệ nhất phu nhân Jill Biden gây ấn tượng với áo khoác vải tweed màu xanh của hãng thời trang Mỹ - Markarian. Đây là thương hiệu thời trang cao cấp có trụ sở tại New York (Mỹ) do nhà thiết kế Alexandra O'Neill thành lập vào năm 2017. Chia sẻ với Insider, đại diện thương hiệu cho biết màu sắc này tượng trưng cho sự tin tưởng, tự tin và ổn định. Ảnh: Entertainment Tonight.