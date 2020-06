7 chi tiết hồi sinh ở ‘Suicide Squad’ mới

Một phiên bản Suicide Squad “chính kịch” và có chiều sâu: David Ayer từng cho biết trailer đầu tiên của Suicide Squad đã truyền tải khá chính xác không khí mà ông muốn tạo ra trong bộ phim. Suicide Squad của Ayer vẫn là một tác phẩm chính kịch có chiều sâu trước khi Warner Bros. can thiệp và biến nó thành phim hài. Sự thay đổi đột ngột là hậu quả của việc phong cách đen tối trong Batman vs Superman: Dawn of Justice không được lòng phần đông khán giả trong khi Deadpool thì thành công rực rỡ chỉ trong nửa đầu 2016.