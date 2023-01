7 chế độ ăn kiêng rút ngắn tuổi thọ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những chế độ ăn kiêng theo mốt thường dẫn tới nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Ăn kiêng theo mốt là trào lưu mà nhiều người lựa chọn để giảm cân cấp tốc. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This Not That, mặc dù kỳ nghỉ Tết đã qua, những chế độ ăn kiêng theo mốt độc hại vẫn đang tiếp tục được nhiều người áp dụng để giảm cân nhanh chóng.

Hầu hết chế độ ăn kiêng độc hại ngày nay ít khắc nghiệt hơn nhiều so với các chế độ như chế độ ăn kiêng sắn dây, chế độ ăn kiêng kẹp mũi để bạn không thể ngửi thấy mùi thức ăn. Một chế độ ăn kiêng nhất thời có thể giúp bạn giảm vài cân nhưng chúng cũng có xu hướng không bền vững trong thời gian dài. Vì vậy, bạn có thể sẽ tăng cân trở lại ngay. Tệ nhất, chế độ ăn kiêng độc hại có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Chế độ ăn kiêng kiểu chiến binh

Đây là kiểu nhịn ăn gián đoạn phổ biến, trong đó bạn kiêng ăn trong 20 giờ một ngày và ăn trong vòng bốn giờ vào ban đêm. Đây là phiên bản chặt chẽ hơn nhiều của chế độ nhịn ăn 16:8 thời thượng, trong đó bạn nhịn ăn trong 16 giờ (thường là qua đêm) và ăn trong khoảng thời gian 8 giờ, chẳng hạn từ 13h giờ đến 20h.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Chaffin giải thích: "Cốt lõi của mọi kế hoạch ăn kiêng với mục đích giảm cân là hạn chế. Nó nhằm mục đích đưa người ăn kiêng vào tình trạng thiếu hụt calo. Vì vậy, cơ thể sử dụng các nguồn dự trữ năng lượng khác. Điều này khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, nơi nó làm mọi thứ có thể để tiết kiệm năng lượng".

Cơ thể không biết sự khác biệt giữa chế độ ăn kiêng và nạn đói. Khi bị hạn chế quá mức, cơ thể có thể làm chậm nhịp tim, quá trình trao đổi chất và ngừng sản xuất đủ hormone sinh sản trong số những thứ khác, để bảo tồn năng lượng. Đây là một phản ứng bảo vệ, nhưng nó cũng có thể không lành mạnh.

Những chế độ ăn kiêng không được khoa học công nhận khiến cơ thể bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Ảnh: Health.

Chế độ ăn kiêng mặt trăng

Để áp dụng chế độ ăn kiêng mặt trăng này, bạn phải chú ý đến chu kỳ của mặt trăng. Khi mặt trăng tròn, đó là lúc bạn phải nhịn ăn trong 24 giờ. Trong thời gian này, bạn chỉ được uống nước và nước ép trái cây.

Vì cơ thể con người chủ yếu là nước nên chế độ ăn kiêng được cho là tận dụng lực hấp dẫn mạnh mẽ của Mặt Trăng để giúp bạn thanh lọc cơ thể và giảm cân, theo trang web Moon Connection.

Chế độ ăn thanh lọc cơ thể

Nhà dinh dưỡng học Ann Louise Gittleman đã giới thiệu chế độ ăn kiêng này trong một cuốn sách năm 2002. Fat Flush là một kế hoạch hạn chế lượng calo từ chất lỏng ở mức khoảng 300 và loại bỏ thức ăn đặc trong 24 giờ.

Tiến sĩ Su-Nui Escobar, bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng và chủ sở hữu của MenopauseBetter.com cho biết nhịn ăn 24 giờ không có khả năng gây hại cho mọi người, ngoại trừ việc có thể gây khó chịu, năng lượng thấp, đau đầu và sương mù não. Tiến sĩ Su-Nui Escobar khuyên mọi người không nên thử chế độ ăn kiêng theo kiểu làm sạch hoặc nhịn ăn.

Tiến sĩ Su-Nui Escobar nói: "Chúng phản tác dụng và không tạo ra bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào. Bất kỳ sự giảm cân nào cũng chỉ đến từ việc giảm trọng lượng nước".

Nhiều chế độ ăn kiêng đang khiến chúng ta cắt giảm những thành phần cần thiết cho sức khỏe như nước, thực vật. Ảnh: Health Digest.

Chế độ ăn kiêng thần kỳ trong 48 giờ của Hollywood

Bạn muốn giảm 4,5 kg và vòng eo chỉ trong hai ngày? Đây là chế độ ăn kiêng dành cho bạn, nhưng hãy chú ý bạn sẽ đói và chế độ ăn kiêng này có thể khiến bạn bị ốm.

Trong chế độ ăn kiêng này, bạn uống 113 gram hỗn hợp nước ép trái cây pha với nước 4 lần/ngày và kiêng thức ăn, đồ uống khác ngoại trừ nước. Bạn chỉ tiêu thụ 400 calo mỗi ngày từ nước trái cây.

Chuyên gia dinh dưỡng Julie Upton cảnh báo: "Nói chung, bất cứ thứ gì dưới 1.000 calo mỗi ngày đều được gọi là 'VLCD' hoặc chế độ ăn rất ít calo. Nó chỉ nên được thực hiện dưới sự giám sát y tế trong thời gian ngắn. Bạn càng giảm lượng calo trong chế độ ăn kiêng càng có nhiều khả năng nó sẽ không bền vững".

Chế độ ăn sư tử

Chế độ ăn kiêng dành cho sư tử (The Lion Diet) là chế độ chỉ ăn thịt đỏ, muối và nước trong 30 ngày.

Đây là chế độ ăn kiêng được thiết kế để xác định độ nhạy cảm với thực phẩm, giảm viêm và cho phép ruột lành lại. Chuyên gia dinh dưỡng Julie Upton cho biết: "Ăn bất kỳ loại thịt hoặc chế độ ăn uống từ động vật nào cũng gây viêm. Trong khi đó, thực phẩm chống viêm hầu như 100% từ thực vật".

Chuyên gia dinh dưỡng William Li cảnh báo: "Con người không được thiết kế để ăn như một con sư tử. Chế độ ăn kiêng quá mức này sẽ khiến sức khỏe của bạn gặp nguy hiểm. Muối bổ sung rất nguy hiểm cho những người bị tăng huyết áp. Hấp thụ nhiều chất béo bão hòa sẽ gây căng thẳng cho quá trình trao đổi chất và hệ thống tim mạch của bạn".

Tiến sĩ Su-Nui Escobar cho biết thêm: "Chế độ ăn kiêng này không có chất xơ, vốn rất cần thiết cho việc đi vệ sinh đều đặn, sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu".

Chế độ ăn kiêng sư tử khiến sức khỏe của bạn gặp nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.

Giảm cân bằng Teatox

Chế độ này đề cập đến các loại trà thảo dược thường được trộn với chất kích thích, thuốc lợi tiểu và thuốc nhuận tràng nhằm "giải độc" cơ thể bạn.

Tiến sĩ Lee cho biết: "Sử dụng thuốc nhuận tràng và các chất lợi tiểu khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn không phải là cách hiệu quả để giảm cân vì bạn chủ yếu loại bỏ trọng lượng nước. Ngay sau khi bạn uống đủ chất lỏng, bao gồm cả các sản phẩm giải độc tố, bạn sẽ tăng cân trở lại ngay lập tức".

Mọi người cần kiểm tra danh sách thành phần trên các sản phẩm teatox trước khi tiêu thụ, nhưng người uống rượu vẫn phải cẩn thận. Tiến sĩ Lee cho biết: "Vì những sản phẩm này không được quản lý hợp lý, chúng có thể có những thành phần ẩn không được liệt kê có khả năng gây hại hoặc dị ứng với các loại thuốc thông thường".

Giảm cân theo phương pháp Master Cleanse

Chế độ ăn kiêng với nước chanh, nước lọc, ớt cayenne và siro nhựa cây phong trong vòng 10 ngày vẫn tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo Eat This Not That, phương pháp này được Beyoncé ưa chuộng cách đây nhiều năm. Nữ ca sĩ từng uống 6-12 ly hỗn hợp này trong cả ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng Julie Upton giải thích: "Mọi người sẽ thử điều này trong vài ngày, đạt được một số thành công, nhưng đó không phải là thứ bạn có thể duy trì lâu dài. Họ sẽ tăng cân trở lại ngay lập tức. Bất cứ điều gì tuyên bố là 'làm sạch' hoặc 'giải độc' hoàn toàn là một trò đùa. Miễn là bạn có một lá gan hoạt động bình thường, cơ quan đó sẽ thực hiện tất cả quá trình giải độc mà bạn cần".

Tóm lại, trừ khi đó là một chế độ ăn kiêng hợp thời, được hỗ trợ bởi khoa học như chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải, tốt nhất là bạn nên tránh tất cả chế độ ăn kiêng theo mốt.

Cách đơn giản là bạn chỉ cần thay thế thực phẩm chế biến bằng nhiều nguồn protein tươi, rau và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp bạn giảm cân.

"Mọi người cần đảm bảo các nguồn protein nạc như trứng, thịt gia cầm, thịt bò nạc, cá, các loại đậu, quả hạch và hạt trong mỗi bữa ăn. Protein sẽ giúp bạn thỏa mãn cơn đói lâu hơn và ổn định lượng đường trong máu. Sau đó, hãy bổ sung thêm các loại rau giàu chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn của bạn. Tôi khuyên bạn nên đi bộ 30 phút sau bữa tối, đặc biệt nếu bạn ăn một bữa nhiều carb, để giúp đưa glucose vào cơ bắp của bạn", bác sĩ nội tiết Florence Comite khuyên.