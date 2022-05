7 cây cầu xuyên biên giới ấn tượng

Cầu Three Countries Bridge, Biên giới Pháp và Đức: Cầu Three Countries nằm gần khu vực biên giới của Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Công trình bắc qua sông Rhine giữa Pháp và Đức. Với thiết kế vòm độc đáo, cầu Three Countries là cây cầu một nhịp dài nhất thế giới dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp, với tổng chiều dài 248 m. Ảnh: Wikimedia Creative Commons.