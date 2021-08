7 cặp anh chị em là diễn viên nổi tiếng

Choi Soo Jin - Choi Soo Young: Choi Soo Jin là diễn viên lồng tiếng kiêm diễn viên nhạc kịch. Cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất từ năm 1997. Một số bộ phim nổi tiếng Soo Jin từng tham gia lồng tiếng gồm Seven, I Still Know What You Did Last Summer... Em gái của cô là Choi Soo Young - thành viên nhóm nhạc thần tượng SNSD. Năm 2007, nữ ca sĩ nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Unstoppable Marriage. Hiện Soo Young tích cực hoạt động ở cả hai mảng diễn xuất và âm nhạc. Cô từng tham gia một số bộ phim như Tell Me What You Saw, New Year Blues, So I Married An Anti-Fan...