Trong 7 căn nhà bị cháy ở huyện Phú Tân (An Giang) có 2 căn thiệt hại một nửa, các căn còn lại cháy hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Chiều 20/12, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Phú Tân khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy 7 căn nhà tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân.

Hỏa hoạn xảy ra lúc gần 11h cùng ngày khi mọi người thấy lửa phát ra từ nhà anh Võ Minh Luân (25 tuổi). Thấy lửa nhanh chóng lan sang các căn lân cận, người dân ấp Mỹ Hòa 2 gọi điện báo cảnh sát.

Một trong 5 căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: Nghiêm Túc.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Phú Tân sau đó đưa xe bồn và lực lượng đến hiện trường dập lửa. Do thời tiết khô hanh nên phải sau 60 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Trong 7 căn bị cháy, 5 căn hư hỏng hoàn toàn, 2 căn thiệt hại 50%. Tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng, rất may không có người nào bị thương.