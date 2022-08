7 cách tăng cường trí nhớ cho trẻ

Ngủ đủ giấc: Trẻ em nên ngủ sâu khoảng 8-10 tiếng mỗi ngày để củng cố và tăng cường trí nhớ. Ngoài ra, trẻ cũng cần có lịch trình ngủ đều đặn, đúng giờ để con có thể nghỉ ngơi đầy đủ trước khi thức dậy đi học vào ngày hôm sau. Giờ ngủ trưa cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy khả năng nhớ lại các hình ảnh hoạt hình được nhìn thấy vào buổi sáng của trẻ em cải thiện 10% sau khi ngủ trưa. Ảnh: Harvardhealth.