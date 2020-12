7 cách làm mờ vết thâm do mụn

Sử dụng vitamin C: Vitamin C nổi tiếng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do, ô nhiễm môi trường, bức xạ UV… Dưỡng chất này còn kích thích sản xuất collagen, ức chế quá trình hình thành sắc tố melanin giúp đẩy lùi thâm nám, tàn nhang. Vitamin C có mặt trong nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da, đặc biệt là serum và kem dưỡng ẩm. Ảnh: Viviane Woodard.