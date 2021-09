7 ca sĩ tự tay thiết kế bìa album

Chae Young (TWICE): Bên cạnh khả năng trình diễn lôi cuốn trên sân khấu, nữ ca sĩ Chae Young còn khiến người hâm mộ ấn tượng với kỹ năng hội họa của cô. Năm 2016, Chae Young đã vẽ hình minh họa cho album Page Two bản đặc biệt của TWICE. Ngoài ra, cô cũng tham gia thiết kế hình vẽ cho MV Candy Pop và poster thông báo của ca khúc Dance The Night Away.