7 ca sĩ là biểu tượng cho các nhóm nhạc

Na Yeon (TWICE): 89% khán giả tham gia bình chọn cho biết trưởng nhóm Na Yeon là thành viên đầu tiên của TWICE họ nghĩ đến khi nhắc tới nhóm. Na Yeon bắt đầu thu hút sự chú ý từ công chúng từ khi nữ ca sĩ xuất hiện trong chương trình thực tế sống còn SIXTEEN nhờ ngoại hình ngọt ngào, trong sáng. Đảm nhận vai trò center và hát chính, Na Yeon được giao những phân đoạn quan trọng trong các ca khúc của TWICE. Cô được bầu chọn là thần tượng nổi bật tại Hàn Quốc trong hai năm 2017 và 2018.