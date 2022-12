7 bộ phim Trung Quốc dở nhất năm 2022

Angelababy, Trương Hàn góp mặt trong những bộ phim truyền hình nhận nhiều lời chê của khán giả nhất năm 2022.

Trang 163 mới đây đã có bài tổng kết những dự án phim gây thất vọng nhất trong năm 2022. Những bộ phim này thậm chí còn có sự tham gia của dàn sao kỳ cựu như Cận Động hay Lý Tiểu Nhiễm. Trong đó, có bộ phim Các quý ông khu Đông Bát danh tiếng tệ tới mức phá hỏng sự nghiệp của Trương Hàn.

Dáng hình tình yêu: Bản làm lại thất bại

Angelababy dự án nào ra mắt cũng lọt top phim dở của năm. Ảnh: Sina

Dáng hình tình yêu là phiên bản Trung của phim truyền hình rất thành công Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi do Son Ye Jin và Jung Hae In thể hiện. Song, phim do Angelababy và Lại Quán Lâm bị đánh giá là một sản phẩm làm lại thất bại. Diễn xuất của Angelababy và đàn em kém 12 tuổi hạn chế khiến người xem thất vọng. Phim không thể hiện được tình yêu ngọt ngào xen chút ngượng ngùng giữa cặp chị-em. Do đó, dự án chỉ đạt điểm Douban là 5,1/10.

Bên cạnh đó, biên kịch xứ Trung còn thay đổi tình tiết, biến nam chính trở thành con trai của mẹ kế nữ chính. Họ là bạn từ thuở nhỏ, nhưng sau khi nam chính đi du học 4 năm, nữ chính lại không nhận ra anh. Tình tiết trong phim bị đánh giá là sáo rỗng, công thức, dễ đoán, là "đường hóa học" chứ không ngọt ngào một cách tự nhiên. Khán giả không hiểu được động cơ nào mà nam chính bỗng chốc nảy sinh tình cảm với người chị cùng nhà của mình. Do đó, phim bị đánh giá là bộ phim dở tiếp theo trong sự nghiệp của hai ngôi sao Angelababy và Lại Quán Lâm.

Rừng sâu gặp hươu: Ngôn tình tuổi trung niên khó xem

Cận Đông và Lý Tiểu Nhiễm không thể níu chân khán giả trong phim mới. Ảnh: Sina

Sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu gồm nam chính Cận Đông và nữ chính Lý Tiểu Nhiễm, nhưng bộ phim Rừng sâu gặp hươu lại chỉ nhận về số điểm chất lượng là 4,2/10, trên trang đánh giá Douban. Kịch bản phim bị đánh giá sáo rỗng, làm màu và ít giá trị.

Theo đó, cặp đôi chính vì không thể sống cùng nhau nên quyết định ly hôn. Nhưng sau khi đường ai nấy đi, họ gặp lại và phát hiện vẫn dành tình cảm cho đối phương. Quá trình này khiến người xem mệt mỏi vì cả hai thiếu dứt khoát, tình tiết nhàm chán. Bên cạnh đó, dù được giới thiệu là một tác phẩm làm về ngành nghiên cứu sinh vật, nhưng phim ít các chi tiết xây dựng về công việc này. Do đó, phim bị khán giả chỉ trích là "treo đầu dê bán thịt chó", lấy vỏ bọc tôn vinh ngành nghề nhưng có nội dung về tình yêu tuổi trung niên.

Quy tắc của quý cô: Chỉ là buổi trình diễn thời trang của Giang Sơ Ảnh

Tình chị em của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng là một trong những lý do khiến khán giả bỏ xem vì thiếu hấp dẫn. Ảnh: Sina

Tương tự như Rừng sâu gặp hươu, bộ phim Quy tắc của quý cô cũng tập hợp dàn diễn viên được đánh giá là có tiếng tăm với Giang Sở Ảnh, Lưu Mẫn Đào, Bành Dục Sướng. Phim lấy góc nhìn của nữ giới trong ngành luật sư, nhưng không làm nổi bật được câu chuyện, tính cách, quá trình thay đổi tích cực của họ, mà giống như màn trình diễn thời trang của Giang Sơ Ảnh.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 bị đánh giá có phong độ diễn xuất kém cỏi, thường không thể hiện cảm xúc đúng mực cho mỗi tình huống. Bên cạnh đó, chuyện tình chị em giữa Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng cũng không thu hút khán giả. Thậm chí, nhiều người bình luận khi hai diễn viên tán tỉnh nhau trên màn ảnh, khán giả muốn chuyển kênh vì chỉ thấy sự ngượng ngùng giữa họ.

Hoan lạc tụng 3: "Giả trân" từ nhân vật tới nội dung

Hoan lạc tụng 3 thất bại vì dàn diễn viên trẻ thiếu sức hút. Ảnh: Sina

Hoan lạc tụng vốn là thương hiệu phim ảnh có tiếng của nhà sản xuất Chính Ngọ Dương Quang. Phim kể về cuộc sống của 5 cô gái cùng ở chung một tầng phòng trọ. Họ cũng gặp khó khăn khi lập nghiệp, nỗi buồn vì tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha mẹ và cả những vấp ngã trong tình yêu. Các phần phim đầu thu hút khán giả, có lượng người xem cao. Nhưng đến phần 3, phim thay toàn bộ dàn nữ chính, với sự tham gia của các diễn viên trẻ Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Giai Ninh, Trương Tuệ Văn...

Tuy nhiên, phần 3 của Hoan lạc tụng bị đánh giá là sáo rỗng, thiếu thực tế. Các nhân vật đọc lời thoại đều là thơ cổ, điển tích điển cố, bất kể ngành nghề, bối cảnh của họ là gì. Bên cạnh đó, quá trình phát triển tình chị em của họ diễn ra nhanh, vừa gặp nhau đã trở nên thân thiết, khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật. Phần 3 chỉ nhận được điểm đánh giá 4,8 trên Douban.

Những năm tháng đấu tranh của chúng ta: 3,4 điểm cho bộ phim có mô-típ cách đây 20 năm

"Mọi thứ trong bộ phim này đều dở", trang 163 bình luận.

Theo 163, Những năm tháng đấu tranh của chúng ta do Trần Đô Linh, Từ Lộ và Trương Vũ Kiếm thủ vai vừa lên sóng đã nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực từ khán giả với số điểm 3,4/10 trên trang Douban.

Phim bị đánh giá có kỹ xảo kém, cốt truyện không có gì mới mẻ, tình tiết khoa trương, nữ chính (do Từ Lộ đóng) suy nghĩ ngây thơ, không có tính tự lập, sống phụ thuộc vào người khác. Sau khi cô ly hôn, phim không tập trung nhiều vào quá trình xây dựng sự nghiệp của hai nữ chính, mà thiên về tuyến tình cảm với các bạn diễn nam.

Trần Đô Linh bị đánh giá không phù hợp với vai diễn quản lý cấp cao vì ngoại hình mỏng manh yếu đuối. Bên cạnh đó, nam diễn viên chính là Trương Vũ Kiếm đọc thoại rất dở, diễn xuất cường điệu, biểu cảm kém. Tất cả những điểm yếu về nội dung và cách thể hiện khiến bộ phim dù mới ra mắt vào giữa tháng 12 đã lọt top những phim dở nhất năm.

Kính song thành: Phim tiên hiệp gây thất vọng nhất trong năm

Kỹ xảo của Kính song thành khiến khán giả vừa tức vừa bật cười. Ảnh: Sina

Bộ phim Kính song thành do Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ đóng chính chỉ nhận điểm chất lượng 3,9/10 trên trang Douban với gần 50% khán giả chỉ đánh giá 1 sao. Trang iFeng nhận xét Lý Dịch Phong vẫn giữ cách diễn cứng, gương mặt vô hồn, đôi mắt thiếu cảm xúc như trong các tác phẩm trước. Kịch bản của phim cũng vẫn là những tình tiết cũ như nhảy tháp tự vẫn, mất trí nhớ, luân hồi, phong ấn...

"Kịch bản cũ và nhạt nhẽo của Kính song thành không thể tha thứ. Nhưng diễn xuất gượng gạo của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ càng không đáng được tha thứ hơn. Cốt truyện và tình huống kỳ cục có thể cứu vãn nếu màn trình diễn của nghệ sĩ đủ tốt, nhưng với Kính song thành khán giả chỉ có thể than ôi", Sina đánh giá.

Các quý ông khu Đông Bát: Phim dở tới mức bị cắt sóng

"Trương Hàn không có tài làm nhà sản xuất", trang 163 bình luận.

Theo QQ, bộ phim Các quý ông khu Đông Bát do Trương Hàn sản xuất và đóng chính là dự án dở nhất năm 2022. Bộ phim có nhiều tình tiết phản cảm, lời thoại chế giễu phụ nữ nên đã bị gỡ khi lên sóng. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Trương Hàn cũng bị đánh giá là gây khó chịu vì biểu cảm khoa trương.

Bộ phim nhận được số điểm thấp kỷ lục là 2,1/10 với 97% khán giả chấm một sao. Sự thất bại của phim cũng ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp diễn xuất của Trương Hàn sau này.