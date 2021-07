7 bộ phim Hàn giúp chữa lành tâm hồn

Hospital Playlist, Reply 1988 hay Move To Heaven đều là những bộ phim có nội dung nhẹ nhàng, khai thác những điều bình dị trong cuộc sống.

Hospital Playlist, Reply 1988 hay Move To Heaven đều là những bộ phim có nội dung nhẹ nhàng, khai thác những điều bình dị trong cuộc sống.

Đôi khi, xem những thước phim đơn giản, không nhiều tình tiết khó hiểu lại là phương pháp tốt giúp bạn xua tan tâm trạng tiêu cực và vỗ về tâm hồn khi mỏi mệt.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy căng thẳng, hãy thư giãn và mở lòng với 7 bộ phim sau đây để nhận ra cuộc sống còn nhiều điều tích cực, đáng trân trọng.



Hospital Playlist

IMDb: 8.7/10 Thời lượng: phần 1 và phần 2 Cast: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Jeon Mi Do, Kim Dae Myung

Ảnh: The Star.

Nội dung:

Hospital Playlist xoay quanh cuộc đời của 5 vị bác sĩ. Họ là những người bạn thân từ thời đại học và bây giờ đang cùng nhau làm việc trong một bệnh viện. Không giống những bộ phim có chủ đề y học, thường tập trung vào các ca phẫu thuật, Hospital Playlist là bức tranh đẹp về cuộc sống, tình người và lòng nhiệt huyết của những bác sĩ yêu nghề.

Lý do nên xem:

Phần nhạc phim được đầu tư chỉn chu luôn là yếu tố đặc biệt khi nhắc đến Hospital Playlist.

Câu chuyện ở mỗi tập phim sẽ khiến bạn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn. Nhà phê bình Jung Deok Hyeon nhận xét Hospital Playlist giúp xoa dịu tâm hồn khán giả trong lúc giãn cách.

Năm 2021, phim ra mắt phần 2 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ fan điện ảnh.

_____



Reply 1988

IMDb: 9.1/10 Thời lượng: 20 tập Cast: Hyeri, Go Kyung Pyo, Ryu Jun Yeol, Park Bo Gum, Lee Dong Hwi

Ảnh: Klook.

Nội dung:

Reply 1988 lấy bối cảnh Hàn Quốc năm 1988 và xoay quanh cuộc sống của 5 đứa trẻ cá tính khác biệt nhưng thân thiết từ nhỏ. Tình cảm gia đình và tình bạn trong sáng, xen lẫn những rung động đầu đời của họ mang đến sự đồng cảm và gần gũi với khán giả. Phim thành công trong thể loại Slice of Life, mô tả chân thật về cuộc sống hàng ngày.

Lý do nên xem:

Kịch bản phim dù không kịch tích nhưng vẫn gây bất ngờ cho khán giả bởi motif gỡ nút thắt sau mỗi tập.

Thi thoảng bạn sẽ thấy chính mình trong phim bởi những tình tiết giản dị.

Cái kết của mỗi câu chuyện luôn khiến khán giả cảm thấy thỏa mãn và suy ngẫm về cuộc sống.

_____



Move to Heaven

IMDb: 8.7/10 Thời lượng: 10 tập Cast: Olivia Castanho, Frank Gerrish, Lee Jehoon, Jin-hee Ji, Tang Joon-Sang, Jae-Wook Lee, Hong Seung-hee Olivia Castanho, Frank Gerrish, Lee Jehoon, Jin-hee Ji, Tang Joon-Sang, Jae-Wook Lee, Hong Seung-hee

Ảnh: UK News Agency.

Nội dung:

Dưới góc nhìn của nhân vật chính là chàng trai mắc chứng Asperger, một dạng của bệnh tự kỷ, bộ phim Move to Heaven đã khai thác chủ đề tình cảm gia đình và xã hội. Công việc chính của của các nhân vật tại Move To Heaven là sắp xếp di vật mà người quá cố để lại, đồng thời giúp họ hoàn thành những ước nguyện vẫn còn dở dang. Qua đó, khán giả được chiêm nghiệm từng câu chuyện giản dị, man mác buồn nhưng vẫn ấm áp tình người.

Lý do nên xem:

Mỗi tập phim là những mẩu chuyện nhỏ khác nhau, đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ.

Nội dung vừa phản ánh thực trạng xã hội, vừa gợi nhớ những điều đáng quý trong cuộc sống.

Dàn diễn viên thực lực thể hiện xuất sắc vai diễn và tâm lý nhân vật.

_____



It's Okay to Not Be Okay

IMDb: 8.8/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se

Ảnh: Thir.st

Nội dung:

Phim kể về chuyện tình không giống ai giữa anh điều dưỡng bệnh viện tâm thần Moon Gang tae và tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng Ko Moon-young. Nam chính phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho người anh trai tự kỷ, không có thời gian cho bản thân và các mối quan hệ ở bên ngoài. Trong khi đó, vai nữ chính của Seo Ye Ji là một nhà văn giàu có, khá kỳ lạ vì mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ của mỗi nhân vật đều ẩn chứa sự tổn thương, và uộc gặp gỡ giữa họ đã chữa lành trái tim đầy thương tổn ấy.

Lý do nên xem:

Kịch bản độc lạ, yếu tố tâm lý được lồng ghép tinh tế.

Màn diễn xuất ăn ý của cặp đôi Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji.

Phim là một trong những phim truyền hình ăn khách có rating khủng và đoạt nhiều giải thưởng trong năm 2021.

_____



It’s OK, that’s Love

IMDb: 8.3/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Gong Hyo Jin, Jo In Sung, Sung Dong II

Ảnh: Pose.

Nội dung:

It’s OK, that’s Love là câu chuyện về cuộc sống và tình yêu của những con người hiện đại. Mỗi người đều có vấn đề tâm lý riêng. Trong phim, Jang Jae Yeol là một tiểu thuyết gia trinh thám ăn khách biết chơi DJ và là điển hình của mẫu đàn ông phong độ nhờ tài ăn nói. Trái ngược với anh, Ji Hae Soo là bác sĩ khoa thần kinh nhưng mắc chứng ám ảnh chuyện yêu đương do quá khứ. Dù tính cách khác nhau, hai người đã phải lòng nhau và dần chữa lành vết thương trong tâm hồn.

Lý do nên xem:

Nhịp phim chậm nhưng lôi cuốn đủ để giữ chân khán giả.

Hành trình nảy sinh tình yêu của cặp đôi chính có phần khó đoán và thú vị so với motif phim tình cảm Hàn thường thấy.

Không chỉ có yếu tố lãng mạn, phim còn thu hút người xem bởi những câu chuyện xúc động và nhiều bài học nhân văn sâu sắc.

_____



When The Weather Is Fine

IMDb: 7.9/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Lee Jae Wook, Park Min Young, Seo Kang Joon

Ảnh: Hellokpop.

Nội dung:

Nhân vật chính của phim là một nữ giáo viên dạy cello tốt bụng tên Hae Won. Cô liên tục bị người khác làm tổn thương nhưng phải nhẫn nhịn vì không muốn mất việc. Dần dần, Hae Won mất niềm tin vào mọi người xung quanh và cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ở Seoul. Trở về quê nhà, Hae Won đã gặp lại Eun Seop, người bạn học cũ của mình. Anh có một cuộc sống giản dị: mở một tiệm sách nhỏ, hàng ngày uống cà phê, đọc sách và viết blog. Từ khi gặp nhau, cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi.

Lý do nên xem:

Phim có tình tiết nhẹ nhàng, mạch phim chậm rãi, chú trọng lột tả cảm xúc nhân vật.

Nội dung dễ theo dõi, phù hợp với những ai không có nhiều thời gian dành cho phim ảnh.

Xen kẽ câu chuyện giữa hai nhân vật chính là những mẩu chuyện đời thường, thú vị tại một thị trấn nhỏ.

_____



Dear My Friends

IMDb: 8.3/10 Thời lượng: 16 tập Cast: Ko Hyun Jung, Kim Hye Ja, Na Moon Hee, Ko Du-Shim, Park Won-Suk

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Bộ phim Dear My Friends là câu chuyện đời thường xoay quanh tình yêu và tình bạn của nhóm nhân vật ở tuổi trung niên. Mỗi người có câu chuyện cuộc đời khác nhau. Tất cả được tiết lộ dưới góc nhìn của Park Wan, cô gái trẻ có cá tính mạnh mẽ, luôn bị quấy nhiễu bởi những rắc rối từ mẹ mình lẫn hội bạn già của bà.

Lý do nên xem: