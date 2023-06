7 bộ comic nên đọc nếu yêu thích Flash

Flash Of Two Worlds được tạo ra bởi Gardner Fox và Carmine Infantino, cốt truyện này tập trung vào những kỳ tích của Barry Allen trong vũ trụ gốc của Flash. Đối với những người hâm mộ truyện tranh hoài cổ, Flash of Two Worlds là sự hồi tưởng thú vị về Silver Age. Bên cạnh đó, nó cũng là tác phẩm đã đưa khái niệm đa vũ trụ vào truyện tranh.