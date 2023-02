Bảy bìa truyện đẹp nhưng dễ lộ của DC Comics

Trong bộ truyện Batman #428 do Jim Starlin phụ trách sáng tác, Jason Todd đã qua đời. Tuy nhiên, điều đáng nói lại nằm ở bìa truyện khi tác phẩm có tiêu đề: A Death In The Family và phần minh họa được Mike Mignola đảm nhiệm đã đưa ra quá nhiều thông tin. Hình ảnh Jason Todd với máu chảy ra từ mũi và miệng đã mang tới kết quả quá sớm cho độc giả và làm giảm sự kịch tính của cái kết với hình tượng Batman ôm chặt lấy cơ thể không còn sự sống của Robin đi ra từ đống đống đổ nát.