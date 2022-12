69 người phê ma túy trong quán bar đêm Noel

Ập vào kiểm tra quán bar ở Bình Dương, công an phát hiện có 69 người dương tính với ma túy, thu giữ một bịch nghi là heroin.

Công an làm việc với những người có mặt ở quán bar.

Ngày 25/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang lập hồ sơ xử lý hàng chục người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một quán bar trên địa bàn.

Khuya 24/12, Công an TP Thuận An phối hợp cùng Công an phường An Phú ập vào kiểm tra hành chính quán bar S.T Club trong khu dân cư Việt Sing. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 207 khách. Qua kiểm tra, công an phát hiện 69 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Trên bàn của khách, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn ma túy. Ngoài ra, kiểm tra kho chứa hàng của quán này, công an phát hiện có nhiều chai rượu ngoại, shisha… không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện có nhiều nhân viên của quán không xuất trình được hợp đồng lao động.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.