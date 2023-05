62 loạt đại bác từ Tháp London chào mừng lễ đăng quang của Vua Charles

Các thành viên hoàng tộc, nguyên thủ và quan chức từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tập trung tại thủ đô London của Anh để tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III và Nữ hoàng Camilla ngày 6/5.

Theo Guardian, sự kiện lịch sử này sẽ bao gồm cuộc diễu hành chính thức lớn nhất tại Anh trong 70 năm qua.

Bảy nghìn binh sĩ và 19 nhóm quân nhạc sẽ tham gia vào đoàn diễu hành dài hơn 1,6 km mừng lễ đăng quang. Đây là đoàn diễu hành lớn nhất trong bất kỳ sự kiện nào tại Anh kể từ lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953.

Buổi lễ sẽ khép lại với sự xuất hiện của những thành viên Hoàng gia Anh tại ban công của cung điện Buckingham. Nếu điều kiện thời tiết cho phép, sẽ có 60 máy bay của cả 3 lực lượng thủy, lục và không quân di chuyển qua khu vực diễu hành.

Trong thông điệp trước lễ đăng quang, Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định sự kiện này sẽ là "một thời khắc đại diện cho niềm tự hào dân tộc, thể hiện lịch sử, văn hóa và truyền thống của Anh".

"Lễ đăng quang cũng thể hiện những nét hiện đại của nước Anh và là nghi lễ trang trọng mở ra một kỷ nguyên mới", ông Sunak cho biết.

Vào tối 5/5, Vua Charles III và gia đình của ông đã tổ chức một buổi lễ tiếp đón trang trọng tại cung điện Buckingham cho những thành viên hoàng gia nước ngoài và các vị khách quý khác như đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska.

Trong một ngày bận rộn, người đứng đầu nền quân chủ Anh vẫn dành thời gian để có buổi tập dượt tại Tu viện Westminster. Công tác chuẩn bị cho lễ đăng quang tại tu viện này cũng đang được khẩn trương hoàn tất.

Một số người hâm mộ Hoàng gia Anh trong những ngày qua đã dựng lều dọc theo đại lộ The Mall ở trung tâm thủ đô London. Họ nhận được một bất ngờ thú vị khi Vua Charles, Hoàng tử xứ Wales William và Công nương Kate đã đích thân ra gặp những người đang tập trung tại đại lộ này vào hôm 5/5.

Khoảng 4.000 binh sĩ sẽ tham gia đoàn diễu hành sau lễ đăng quang, khi nhà vua và nữ hoàng mới của nước Anh trở về từ Tu viện Westminster trên cỗ xe ngựa Gold State. Trong khi đó, những binh sĩ còn lại sẽ xếp hàng dọc theo tuyến đường diễu hành với khoảng cách 5 bước chân giữa mỗi người.

"Với số lượng quân nhân trên, khi phần đầu của đoàn diễu hành trở về cung điện Buckingham, phần đuôi vẫn còn ở phố Downing. Toàn bộ đại lộ The Mall sẽ được lấp đầy. Đây sẽ là một hình ảnh mang tính lịch sử", một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Tổng cộng, khoảng 9.000 quân nhân sẽ tham gia vào lễ đăng quang của Vua Charles III cũng như làm công tác hỗ trợ cho sự kiện này.

Đoàn diễu hành đến Tu viện Westminster, với 200 người và ngựa, sẽ khởi hành vào lúc 10h20 (giờ địa phương) ngày 6/5.

Ngay khi bánh trước của cỗ xe Diamond Jubilee chở nhà vua và hoàng hậu đi qua cổng vòm trung tâm tại cung điện Buckingham, những lính gác danh dự từ cả 3 quân chủng của Anh và một nhóm binh sĩ thủy quân lục chiến sẽ làm động tác chào kiểu hoàng gia. Đoàn xe sẽ mất khoảng 33 phút để tới Tu viện Westminster.

Bốn đơn vị Hộ Kỵ binh Hoàng gia Anh, với 24 con ngựa cho mỗi đơn vị, sẽ tham gia đoàn diễu hành. Đi đầu đoàn là nhóm quân nhạc của lực lượng Hộ kỵ binh Hoàng gia với 48 con ngựa và nghệ sĩ đi kèm. Nổi bật nhất là 2 con ngựa chở theo những chiếc trống có tên Atlas và Apollo.

Một khi tới tu viện, nhà vua và hoàng hậu sẽ di chuyển đến lễ đài đăng quang. Đi trước 2 người là bảo vật của hoàng gia. Đi sau là một đoàn người gồm những chức sắc tôn giáo, thủ tướng Anh và người mang lá cờ của các nước trong khối Thịnh vượng chung.

Trong buổi lễ kéo dài 2 giờ, nhà vua sẽ đọc lời tuyên thệ và lên ngôi trên chiếc ghế đăng quang - còn được gọi là chiếc ghế của Thánh Edward. Chiếc ghế được đặt ở trung tâm mặt sàn Cosmati, được xây dựng từ thế kỷ XIII. Đây là nơi các vị vua và nữ hoàng Anh lên ngôi trong hơn 700 năm qua. Nữ hoàng cũng sẽ lên ngôi trên chiếc ghế riêng của bà.

Cả 2 người sau đó sẽ ngồi lên chiếc ghế ngai vàng lót vải nhung màu đỏ.

Theo truyền thống, 100 đồng tiền 50 xu mới được đúc - in hình của nhà vua - sẽ được dùng để trao đổi lấy một lễ vật là thanh kiếm ngọc.

Vào thời điểm vương miện Thánh Edward được đặt lên đầu nhà vua, 6 loạt sẽ được bắn bởi các kỵ binh hoàng gia trong đoàn diễu hành, sử dụng những khẩu pháo loại 6 kg. Loại pháo này từng được dùng trong cả 2 cuộc chiến tranh thế giới.

Ngoài ra, 62 loạt đạn pháo chào mừng cũng được bắn từ Tháp London. Những trạm chào mừng trên khắp nước Anh và các con tàu trên biển cũng bắn 21 loạt đạn để kỷ niệm việc Vua Charles III lên ngôi. Trong Tu viện Westminster, những chiếc kèn lớn sẽ được thổi và chuông của tu viện sẽ được đánh trong 2 phút.

Cung điện Buckingham đã xác nhận công tước xứ Sussex và công tước xứ York sẽ tham dự lễ đăng quang nhưng không đảm nhận nhiệm vụ chính thức trong sự kiện.

Đoàn diễu hành trở về từ Tu viện Westminster, có chiều dài khoảng 1,6 km. Vào lúc 12h45, đoàn diễu hành sẽ trải dài từ đại lộ The Mall cho tới đường Whitehall. Đúng 15 giây trước khi đoàn xe khởi hành, những lá cờ nghi lễ và cây gậy baton sẽ được hạ xuống. Khẩu lệnh "đoàn diễu hành đăng quang, từ trung tâm. Hành quân nhanh" sẽ được đưa ra sau đó.

Công chúa hoàng gia sẽ theo sau nhà vua và nữ hoàng, những người ngồi trong cỗ xe Gold State.

Hoàng tử và công nương xứ Wales, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis sẽ ngồi trong cỗ xe ngựa đầu tiên. Ngồi trên những cỗ xe đi sau là công tước, công nương xứ Edinburgh, công tước, công nương xứ Gloucester và phó đô đốc Tim Laurence.

Ngồi trên ôtô ở phía sau đoàn diễu hành sẽ là công tước xứ Kent và Công chúa Alexandra.

Sau khi trở về cung điện Buckingham, 4.000 binh sĩ sẽ xếp thành đội hình khi nhà vua và hoàng hậu di chuyển về khoảng sân phía tây của cung điện. Vua Charles III và những thành viên còn lại của gia đình hoàng gia sẽ đi đến ban công phía trước của cung điện Buckingham để vẫy chào đám đông tập trung tại đại lộ The Mall.

Nếu thời tiết thuận lợi, một phi đội gồm 60 máy bay từ cả 3 quân chúng của Anh sẽ bay qua cung điện trong 6 phút kể từ lúc 14h15. Các máy bay được sử dụng bao gồm những tiêm kích được sử dụng trong Thế chiến 2 cho đến những dòng máy bay hiện đại như F-35 và Typhoon.

Vua và hoàng hậu Anh sau đó sẽ dùng bữa trưa thân mật cùng các thành viên trong gia đình.

Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Độc giả có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cá tính của Nữ hoàng Elizabeth qua chín cuốn sách do New York Times giới thiệu. Trong đó có thể kể đến cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - cuốn tiểu sử cung cấp nhiều thông tin và được ra mắt trùng với lễ kỷ niệm kim cương của Nữ hoàng (2012).

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.