600 golfer dự giải Golf vô địch Hà Nội mở rộng

Vào ngày 15 và 16/4 tại sân golf Sky Lake (Chương Mỹ, Hà Nội), Hội Golf TP Hà Nội chính thức tổ chức giải Golf vô địch Hà Nội mở rộng 2022 tranh cúp An Phát Holdings (Hanoi Open - An Phat Holdings Cup 2022).

Hanoi Open - An Phat Holdings Cup 2022 mang sứ mệnh tiếp nối giá trị truyền thống của golfer thủ đô, đặt nền móng cho tương lai bền vững của golf Việt, đồng thời khẳng định tiềm lực thông qua một sự kiện golf tầm vóc lớn.

Giải đấu từng gây tiếng vang với giới chuyên môn và những người chơi golf. Tiền thân là giải đấu chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, giải đã được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với hơn 1.000 golfer tham gia vào tháng 10/2010.

Kể từ năm 2011, sự kiện mang tên mới là Hanoi Open, được Hội golf TP Hà Nội - HNGA tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954). Trải qua các mùa giải, Hanoi Open đã trở thành một sự kiện golf quy mô lớn của Hà Nội, thu hút sự ủng hộ, quan tâm lớn của giới truyền thông và cộng đồng golfer cả nước.

Trở lại sau 5 năm, Hanoi Open - An Phát Holdings Cup 2022 đánh dấu những cột mốc ấn tượng cả về quy mô lẫn chất lượng. Giải dự kiến có sự tham gia tranh tài của 600 golfer, diễn ra trên cả hai sân Sky và Lake (36 hố) thuộc Sky Lake Resort & Golf Club.

Đối tượng tham dự được mở rộng cho tất cả VĐV, tranh tài ở 5 bảng đấu: Chuyên nghiệp, Trẻ, Nam nghiệp dư, Nữ nghiệp dư và Nam trung niên. Đáng chú ý, lần đầu tiên giải đấu có quỹ tiền thưởng (100 triệu đồng) dành cho bảng Chuyên nghiệp.

Với ý nghĩa đặt bệ phóng cho các tài năng trẻ Việt Nam và hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai của golf Việt, BTC giải đấu hỗ trợ 100% chi phí thi đấu cho các tài năng trẻ nghiệp dư dưới 18 tuổi. Có ít nhất 7 tuyển thủ đội tuyển golf Việt Nam sẽ tham dự giải đấu lần này, hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn.

Vòng đấu loại (ngày 15/4) diễn ra theo thể thức đấu gậy qua một vòng đấu 18 hố. Tại giải Nam (bảng đấu A-B-C-D): 10 VĐV có điểm Gross tốt nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết (VCK). Các vị trí còn lại được lựa chọn theo điểm Net sau 18 hố cho đến khi đủ con số 36 VĐV mỗi bảng.

Tại các giải Nam Trung niên và Nữ: 5 VĐV có điểm số thực (Gross) tốt nhất được lựa chọn vào VCK và 31 vị trí còn lại dựa vào điểm Net sau 18 hố thi đấu. Tại giải Chuyên nghiệp, 36 VĐV đạt thứ hạng cao nhất theo điểm Gross sẽ vào thi đấu tại VCK.

Vòng chung kết (ngày 16/4) diễn ra theo thể thức đấu gậy qua một vòng đấu 18 hố. Nhà vô địch của mỗi bảng đấu là người có điểm Gross tổng thấp nhất sau khi giải đấu kết thúc. Những người chiến thắng còn lại ở các bảng đấu là người có điểm điểm Net tổng thấp nhất sau khi giải đấu kết thúc.

Về cơ cấu giải thưởng, bảng Chuyên nghiệp có tổng quỹ tiền thưởng là 100 triệu đồng. Các vị trí nhất, nhì, ba nhận thưởng lần lượt 50, 30 và 20 triệu đồng.

Giải thưởng Hole-in-one đặt tại các hố par3 của sân golf Sky Lake, bao gồm các xe ôtô Mercedes-Benz (do Tân Sáng JSC., tài trợ) cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Việc giải đấu được tổ chức ngay trước thềm SEA Games 31 sẽ giúp các thành viên đội tuyển golf Việt Nam tăng cơ hội cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trước khi bước vào so tài trên đấu trường khu vực. Giải sẽ được phát sóng trực tiếp (livestream) và cập nhật bảng điểm theo thời gian thực (livescore) trên các kênh truyền thông chính thức của HNGA và các đơn vị truyền thông đồng hành.

Nhà tài trợ danh xưng giải đấu là An Phát Holdings. Với vị thế là tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu, qua 20 năm hình thành và phát triển, An Phát Holdings đã phát triển mạnh mẽ, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp ngành nhựa hoàn thiện với hàng chục công ty thành viên và nhà máy sản xuất trong hệ thống. Bên cạnh đó, An Phát Holdings còn hướng đến mục tiêu đưa các KCN của tập đoàn tại Hải Dương thành nơi thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, trong đó hai KCN An Phát Complex và An Phát 1 được kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp FDI tại Hải Dương. Tính đến hiện tại, sản phẩm của An Phát chinh phục được khách hàng tại hơn 70 quốc gia, trong đó có các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...