6 xu hướng việc làm trong thời đại mới

2. Chăm sóc sức khỏe: Theo xếp hạng năm 2020 của U.S. News, chăm sóc sức khỏe là ngành nghề được trả lương cao nhất tại Mỹ. Trong đó, bác sĩ gây mê được trả lương cao nhất, khoảng 267.000 USD /năm. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng mạnh hơn trước. U.S. Bureau of Labor Statistics ước tính sẽ có khoảng 1,9 triệu nhân lực làm việc trong ngành này vào 10 năm tới. Cụ thể, trợ lý vật lý trị liệu (tăng 26%), phụ tá bác sĩ (tăng 23%), kỹ thuật viên hô hấp (tăng 21%), bác sĩ siêu âm (tăng 19%), quản lý chăm sóc sức khỏe (tăng 18%). Ảnh: Helvetia Med.