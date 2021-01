6 xu hướng đám cưới sẽ biến mất vào năm 2021

Tiệc buffet bị loại bỏ do lo ngại về an toàn: Tổ chức tiệc theo kiểu tự chọn thức ăn là một trong những xu hướng phổ biến tại nhiều đám cưới lớn. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 lây lan nhanh, phong cách phục vụ này mang lại nhiều mối nguy tiềm ẩn. Vì thế, khá nhiều cô dâu, chú rể đã bỏ tiệc buffet ra khỏi dự định ban đầu. “Vì sự an toàn của mọi người, ngày càng ít đôi trẻ lựa chọn tiệc theo kiểu tự phục vụ, nguyên nhân thường liên quan đến việc sử dụng đồ dùng chung, đĩa thức ăn không đậy nắp. Tôi cũng thấy nhiều vợ chồng mới cưới tổ chức tiệc rượu sâm panh đơn giản thay cho bữa tối tự chọn”, Amy McCord Jones, chuyên gia tổ chức đám cưới, nói với Insider.