6 tượng động vật khổng lồ nổi tiếng thế giới

Tê giác ở Astor Place, New York, Mỹ: Không chỉ có Charging Bull, New York còn có một tượng đài động vật hoang dã mang tính biểu tượng khác được đặt tên là "The Last Three" tại con phố nổi tiếng Astor Place. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng cao hơn 5 m khắc họa 3 con tê giác trắng phương Bắc xếp chồng lên nhau. Mục đích của tác phẩm là nâng cao nhận thức về bảo tồn và chống giết hại tê giác để lấy sừng trên toàn thế giới. Ảnh: Sam Johnson.