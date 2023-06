6 trường của Việt Nam lọt vào xếp hạng đại học châu Á 2023

Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng cao nhất trong danh sách này, theo sau đó là Đại học Duy Tân và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt Nam có 6 trường lọt vào danh sách đại học hàng đầu châu Á 2023. Ảnh: VNU.

Ngày 22/6, Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2023. Việt Nam có 6 đại diện được gọi tên trong danh sách này.

Đại học Tôn Đức Thắng là trường được xếp hạng cao nhất trong số 6 trường của Việt Nam, hạng 86, tổng điểm 47. Trong đó, trích dẫn là tiêu chí được giá cao nhất với 99,2 điểm.

Theo sau Đại học Tôn Đức Thắng là Đại học Duy Tân với thứ hạng 106, tổng điểm đánh giá 45,3. Dù tổng điểm của Đại học Duy Tân Thấp hơn, tiêu chí về trích dẫn của trường lại được THE đánh giá cao hơn Đại học Tôn Đức Thắng và đạt điểm tối đa.

4 trường còn lại của Việt Nam được xếp hạng lần lượt là Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 351-400), Đại học Bách khoa Hà Nội (hạng 501-600), Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 501-600) và Đại học Huế (hạng 601+).

So với xếp hạng đại học châu Á năm 2022 của THE, vị trí của các trường đại học Việt Nam có sự thay đổi khá rõ rệt. Cụ thể, so với năm 2022, Đại học Tôn Đức Thắng tụt 13 bậc, Đại học Duy Tân cũng tụt 15 bậc.

Thứ hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng giảm so với năm trước. Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng từng xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2022 và hiện đã bị thay thế bằng Đại học Huế.

Bảng xếp hạng đại học châu Á của THE năm nay có sự góp mặt của 699 trường đại học đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn châu Á. Trong năm thứ 4 liên tiếp, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) nắm giữ vị trí thứ nhất và vị trí thứ 2.

Nhật Bản một lần nữa là quốc gia có nhiều đại diện được xếp hạng nhất châu Á, với 117 tổ chức giáo dục đại học. Tuy nhiên, nếu so sánh thứ hạng trong top 10, Trung Quốc đại lục lại dẫn đầu với 4 trường được xếp hạng trong nhóm cao nhất.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng có 3 đại diện lọt top 10. Đại diện của Hàn Quốc là Đại học Quốc gia Seoul đã rời khỏi danh sách 10 trường tốt nhất, tụt từ vị trí số 8 trong năm 2022 xuống vị trí số 11 trong năm nay.

Xếp hạng đại học hàng đầu châu Á của THE đánh giá dựa trên 13 chỉ số, nhóm lại theo 5 lĩnh vực giống với xếp hạng đại học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các trọng số đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với các đặc điểm của giáo dục đại học trong khu vực.

Các nhóm đánh giá được THE sử dụng để xếp hạng bao gồm: Đào tạo (môi trường học tập, chiếm 25%), nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng, chiếm 30%), trích dẫn (ảnh hưởng của nghiên cứu, chiếm 30%), danh tiếng quốc tế (thu hút giảng viên, sinh viên và nghiên cứu quốc tế, chiếm 7,5%), nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp (hiệu quả chuyển giao tri thức, chiếm 7,5%).