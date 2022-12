6 thực phẩm sẽ thay đổi sức khỏe của bạn vào năm 2023

Theo Eat This Not That, bạn nên thêm kim chi, nghệ, cá hồi vào chế độ ăn uống để giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống giúp bạn cải thiện được sức khỏe trong năm mới. Ảnh: Shutterstock. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, người Mỹ có xu hướng ăn kiêng thiếu lượng trái cây và rau quả bổ dưỡng. Ngoài ra, khoảng 11,3% dân số Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, trong khi bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Theo Eat This Not That, đây có vẻ là sự thật phũ phàng, nhưng bạn có thể bắt đầu hành trình hướng tới sức khỏe tốt hơn bằng cách thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Điều đó bao gồm việc ăn các loại thực phẩm mà chuyên gia dinh dưỡng chức năng sức khỏe đường ruột Paulina Lee cho biết sẽ thay đổi hoàn toàn sức khỏe của bạn vào năm 2023. Kim chi Kim chi là món Hàn Quốc thường được làm bằng bắp cải lên men. Nó có thể mang lại cho cơ thể bạn một số lợi ích đáng chú ý và tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe của bạn trong năm tới. Chuyên gia dinh dưỡng chức năng sức khỏe đường ruột Paulina Lee cho biết: “Kim chi là một loại thực phẩm lên men hoặc thực phẩm chứa vi khuẩn có lợi với các hợp chất từ các thành phần như polyphenol, carotenoid, capsaicin, các hợp chất chứa lưu huỳnh, chất xơ và các hợp chất được tạo ra từ quá trình lên men như vi khuẩn axit lactic (LAB)”. Chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee giải thích kim chi có thể "góp phần cải thiện nhu động ruột", đồng thời có "đặc tính chống oxy hóa, chống lão hóa, chống béo phì và kháng khuẩn". Kim chi là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ bữa ăn hoặc thức ăn nào. Ở Hàn Quốc, kim chi thường được thêm vào như một món ăn phụ hoặc là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn. Nó kết hợp tốt với tất cả loại protein, có thể thêm vào súp, tiêu thụ đơn giản, được thêm vào các món xào hoặc cơm chiên. Kim chi góp phần cải thiện nhu động ruột, đồng thời có đặc tính chống oxy hóa, chống lão hóa, chống béo phì và kháng khuẩn. Ảnh: FutureDish. Nghệ Chuyên gia dinh dưỡng chức năng sức khỏe đường ruột Paulina Lee cũng khuyên mọi người nên thêm nghệ vào bữa ăn của mình. Loại gia vị chống viêm mạnh này có thể giúp giảm viêm niêm mạc ruột, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. "Củ nghệ chứa chất curcumin - một loại hợp chất thực vật được gọi là polyphenol kích thích kích hoạt gan Giai đoạn II, do đó làm tăng khả năng giải độc các độc tố đã hoạt hóa. Curcumin cũng có thể tăng lượng chất chống oxy hóa mà cơ thể tạo ra và có đặc tính chống viêm", chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee cho biết thêm. Đối với việc kết hợp loại gia vị này vào chế độ ăn uống của bạn, chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee gợi ý "thêm nghệ khi nêm cá hoặc protein". Nghệ giúp giảm viêm niêm mạc ruột, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Ảnh: Shutterstock. Dâu tây Dâu tây là một lựa chọn lành mạnh để đáp ứng mục tiêu sức khỏe cho bạn. Chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee cho biết: "Dâu tây chứa nhiều polyphenol có tác dụng chống oxy hóa. Chúng có lượng vitamin C, mangan, folate và kali cao rất quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, chức năng não, tăng trưởng tế bào và điều hòa huyết áp". Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Hóa sinh Dinh dưỡng đã kết luận ăn dâu tây giúp tăng vi khuẩn bifidobacteria có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột của bạn. Bifidobacterium đã được chứng minh là có tác động tích cực đến táo bón, tiêu chảy và viêm ruột. Ngoài việc ăn dâu tây như một loại quả, bạn có thể đông lạnh chúng để dễ dàng thêm vào món sinh tố, kết hợp dâu tây với sữa chua để ăn nhanh, trộn cùng món salad yêu thích của bạn hoặc thêm chúng vào hỗn hợp bột yến mạch. Dâu tây rất quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, chức năng não, tăng trưởng tế bào và điều hòa huyết áp. Ảnh: Shutterstock. Cá hồi Có nhiều lợi ích khi ăn các loại cá khác nhau, tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee đặc biệt khuyên dùng cá hồi nếu mục tiêu của bạn là cải thiện sức khỏe vào năm 2023. Chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee nói: "Cá hồi chứa một lượng lớn axit béo omega-3 được biết là có đặc tính chống viêm. Axit eicosapentaenoic (EPA) là một axit béo omega-3 được chứng minh là làm giảm chứng viêm thần kinh. Đây cũng là thứ mà cơ thể chúng ta không tạo ra, vì vậy nó là một loại thực phẩm thiết yếu nên được đưa vào thông qua thực phẩm hoặc chất bổ sung". Đổi lại, chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee nói "các omega-3 chống viêm có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và chức năng nhận thức. Ngoài ra, chất béo lành mạnh có thể làm giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và cung cấp một số vi khuẩn đường ruột tốt để hỗ trợ chữa bệnh đường ruột". Thực tế, một nghiên cứu đã tìm thấy sự cải thiện về các dấu hiệu viêm, protein phản ứng C (CRP) và interleukin-6 (IL-6), với việc cải thiện số lượng lipid từ việc bổ sung dầu cá. Cá hồi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Once Upon a Chef. Nước hầm xương Nước hầm xương có thành phần axit amin chữa bệnh, khoáng chất và collagen chữa bệnh đường ruột. Chuyên gia dinh dưỡng Paulina Lee cho biết nước hầm xương là lựa chọn thực phẩm "bổ dưỡng cho đường ruột bị viêm nhờ hàm lượng glycine cao trong collagen có tác dụng củng cố niêm mạc ruột đồng thời giảm đau khớp và tăng chất lượng da". Mầm bông cải xanh Mầm bông cải xanh là một nguồn dinh dưỡng dồi dào chứa đầy chất xơ, vitamin C và sulforaphane. Sulforaphane là một hợp chất trong các loại rau họ cải có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư. Một nghiên cứu trên động vật năm 2018 từ Current Development in Nutrition đã ghi nhận sự suy giảm khả năng xảy ra ung thư tuyến tiền liệt khi ăn mầm bông cải xanh. Ngoài ra, tiếp tục có nghiên cứu đầy hứa hẹn cho thấy lợi ích của việc ăn mầm bông cải xanh trong điều trị ung thư. Đối với mầm bông cải xanh, bạn có thể mua chúng từ cửa hàng hoặc tự trồng chúng ở nhà. 