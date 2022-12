6 thực phẩm mùa lễ hội cần tránh nếu bạn có lượng đường trong máu cao

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc hạn chế thực phẩm có đường và cân bằng thực phẩm carbohydrate, protein và chất xơ sẽ hỗ trợ lượng đường trong máu của bạn trong mùa lễ.

Không có một loại thực phẩm cụ thể nào có thể tạo ra hoặc phá vỡ lượng đường trong máu, điều quan trọng là phải hiểu cách điều hướng món ăn để lượng đường trong máu cân bằng giúp bạn cảm thấy tốt nhất.

Chuyên gia dinh dưỡng Alissa Palladino giải thích: "Để kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn trong kỳ nghỉ lễ, hãy tránh ăn riêng các loại thực phẩm giàu tinh bột. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên kết hợp chúng với một nguồn protein. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn".

Điều quan trọng cần nhớ là không một loại thực phẩm hoặc bữa ăn nào có thể ảnh hưởng lớn đến việc kiểm soát tổng lượng đường trong máu của bạn. Bạn có quyền quyết định loại thực phẩm nào cảm thấy xứng đáng hay không trong bữa tiệc ngày lễ của mình. Eat This Not That khuyến cáo mọi người tự đưa ra quyết định đó.

Nước sốt việt quất

Nước sốt truyền thống này có nhiều đường. Với 22 gram mỗi khẩu phần, nước sốt này nhanh chóng đạt được các hướng dẫn về chế độ ăn kiêng bổ sung đường. Các hướng dẫn khuyến nghị hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 25 gram hoặc ít hơn mỗi ngày vì sức khỏe của bạn. Điều đó có nghĩa là một khẩu phần nước sốt việt quất chứa gần 90% giới hạn hàng ngày đối với đường bổ sung.

Để ngăn lượng đường trong máu tăng đột biến, hãy cân nhắc giữ khẩu phần ăn của bạn và kết hợp nó với các lựa chọn protein cho ngày lễ như gà tây hoặc giăm bông để có phản ứng đường huyết tốt nhất sau bữa ăn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại nước sốt thay thế tốt cho sức khỏe hơn, hãy cân nhắc việc tự làm nước sốt việt quất để kiểm soát lượng đường bổ sung.

Nước sốt việt quất chứa nhiều đường. Ảnh: Insanely Good Recipes.

Bánh quy giòn

Bánh quy giòn không chỉ làm tăng lượng đường trong máu mà còn có thể khiến bạn sớm cảm thấy đói trở lại. Bánh quy giòn có xu hướng là nguồn carbohydrate tiêu hóa nhanh có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn sau khi ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews cho biết: "Hãy thay thế bánh quy giòn hoặc khoai tây chiên bằng các loại hạt. Những thứ này bổ sung một số chất đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh vào lượng tiêu thụ hàng ngày của bạn thay vì carbs tinh chế. Hãy ăn đa dạng các loại hạt mặn hoặc nhẹ và duy trì khẩu phần một vài nắm mỗi ngày".

Bánh quy giòn là nguồn carbohydrate tiêu hóa nhanh có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn sau khi ăn. Ảnh: Verywell Fit.

Kẹo

Kẹo sẽ rất hấp dẫn khi bạn bỏ vào miệng, nhưng nó sẽ không có lợi cho lượng đường trong máu của bạn. Món ngọt này chủ yếu bao gồm đường bổ sung, sẽ làm tăng lượng đường trong máu rất nhanh, đặc biệt là ăn khi bụng đói.

Ngoài ra, kẹo không có nhiều dinh dưỡng ngoài carbohydrate đơn giản. Chuyên gia dinh dưỡng Jaramillo Shena khuyên: "Hãy để ý những viên kẹo. Những thứ này có thể phức tạp vì chúng nhỏ và có ở khắp mọi nơi trong các ngày lễ. Kẹo có thể ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong máu".

Món ngọt này chủ yếu là đường bổ sung, sẽ làm tăng lượng đường trong máu rất nhanh. Ảnh: Repeller.

Bourbon balls

Được làm bằng đường bột, bơ và một ít rượu bourbon, bourbon balls gần giống như một quả bom đường.

Lượng đường bổ sung trong món ăn này chắc chắn sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Ngoài ra, bơ trong món ăn ngày lễ này cần nhiều thời gian để tiêu hóa và do đó, giữ cho lượng đường trong máu tăng cao lâu hơn.

Thực phẩm này là hỗn hợp của đường và chất béo, chẳng hạn rượu bourbon, có xu hướng làm tăng lượng đường trong máu trong thời gian dài sau khi ăn.

Bourbon balls gần giống như một quả bom đường. Ảnh: Allrecipes.

Khoai lang hầm

Khoai lang vốn đã có vị ngọt tự nhiên nhưng sẽ càng ngọt thêm khi bạn cho chúng vào nồi hầm, phủ đường nâu, mật mía và kẹo dẻo lên trên. Món ăn này có thể tăng nhanh tổng lượng carbohydrate tiêu thụ cho bữa ăn của bạn.

"Khoai lang hầm có thể là một trong những quả bom đường lớn nhất trong những ngày lễ. Vị ngọt tự nhiên trong khoai lang, cộng thêm đường nâu và kẹo dẻo thực sự làm mất ổn định lượng đường trong máu ngay cả khi được kiểm soát tốt. Nếu đây là món yêu thích trong kỳ nghỉ, hãy cân nhắc ăn một phần nhỏ sau bữa ăn bằng cách thưởng thức nó như món tráng miệng", chuyên gia dinh dưỡng Sharon Puello nói với Eat This, Not That.

Vị ngọt tự nhiên trong khoai lang cộng với những gia vị chế biến khác khiến món ăn này có thể tăng nhanh tổng lượng carbohydrate. Ảnh: The Pioneer Woman.

Bánh ngọt ăn sáng

Việc chọn bữa sáng giàu carb, ít protein có tác động tiêu cực đến việc kiểm soát lượng đường trong máu trong thời gian còn lại trong ngày.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy bữa sáng giàu protein có thể điều chỉnh sự thèm ăn và cảm giác thèm ăn trong ngày. Tuy nhiên, hãy tránh xa các lựa chọn có lượng đường trong máu cao như bánh ngọt và chuyển sang dùng ngũ cốc nguyên hạt để cân bằng lượng đường trong máu.

Mọi người nên chuyển sang ăn sáng bằng ngũ cốc nguyên hạt để hạn chế tiêu thụ đường. Ảnh: Air Transat.

Chuyên gia dinh dưỡng Christina Badaracco giải thích: "Tôi khuyên bạn nên tránh hoặc hạn chế bánh ngọt cho bữa sáng. Điều quan trọng là phải có các bữa ăn cân bằng với ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ cũng như chất béo và protein lành mạnh để giữ cho lượng đường trong máu ổn định và thúc đẩy cảm giác no".

Các lựa chọn tốt hơn để thay thế cho bữa sáng bao gồm bột yến mạch với quả mọng và quả hạch, bánh kếp ngũ cốc nguyên hạt hoặc bánh nướng xốp ngũ cốc nguyên hạt. Mọi người có thể thêm sữa chua nguyên chất, bơ hạt hoặc một quả trứng luộc chín giúp ngăn ngừa sự gia tăng lượng đường trong máu.