6 thói quen giúp cải thiện trí nhớ

Bổ sung vitamin hoặc sản phẩm tăng cường hoạt động của thực phẩm chức năng bổ não: Theo các chuyên gia, người bị suy giảm trí nhớ hậu Covid-19 có thể sử dụng một số loại vitamin hoặc dược liệu, thực phẩm chức năng đã được chứng minh giúp tăng cường chức năng não. Với vitamin, các loại được khuyên nên bổ sung dưới chỉ dẫn của bác sĩ như vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, sắt, magie, kẽm. Trong Đông y, bạch quả cũng là dược liệu được sử dụng phổ biến nhằm điều trị chứng suy giảm trí nhớ do hạn chế lưu thông máu lên não lưu thông máu kém; cải thiện nhận thức và trí nhớ. Đồng thời có thể kết hợp thêm các thảo dược như hồng hoa, đương quy, xuyên khung,… để giúp hoạt huyết thông mạch, tăng cường dòng máu nuôi não, tốt cho trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Một trong những sản phẩm với thành phần chiết xuất từ các thảo dược trên chính là từ bạch quả được nhiều người tin dùng là Hoạt huyết thông mạch TW3. Sản phẩm hỗ trợ giúp tăng cường bổ huyết, hoạt huyết, bảo vệ não bộ, từ đó hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não và giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì và nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém…