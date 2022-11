6 thói quen ăn uống giúp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm

Để bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm vào mùa đông, chuyên gia khuyên chúng ta nên bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, kẽm và men vi sinh.

“Chúng cung cấp men vi sinh (vi khuẩn có lợi) giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch. Men vi sinh có lợi cho hệ miễn dịch bằng cách tiết ra chất kích hoạt hệ thống miễn dịch phản ứng mạnh hơn. Từ đó nó có thể ngăn chặn mầm bệnh tiến triển và gây bệnh”, bà Best nói.

Bà Best nói: "Đồ ăn nhẹ tốt cho miễn dịch là cách hiệu quả để tăng cường chất dinh dưỡng chống lại bệnh tật. Vì vậy, bạn hãy thay món khoai tây chiên hoặc bỏng ngô bằng các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt hướng dương và hạt bí. Những hạt này chứa nhiều vitamin và khoáng chất như B6, phốt pho, selen, magiê, cùng với chất béo lành mạnh giúp giảm viêm”.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết: “Sinh tố chứa nhiều chất chống oxy hóa và thành phần tăng cường miễn dịch là lựa chọn tuyệt vời giúp cơ thể chống lại bộ ba bệnh truyền nhiễm. Một số nguyên liệu có thể làm sinh tố như quả việt quất, rau bina, đu đủ, hạt lanh, cải xoăn, xoài và gừng. Bạn cũng có thể sử dụng nước cam tự nhiên hoặc nấm sữa lên men Kefir”.

Theo bà Goodson, ngoài vitamin C, kẽm là khoáng chất mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tương tự như nhiều loại vitamin và khoáng chất khác, bạn có thể uống bổ sung kẽm nếu cần thiết.

"Không chỉ quả cam và nước cam chứa nhiều vitamin C, cà chua, nước ép cà chua, ớt chuông đỏ, các loại trái cây họ cam quýt khác như dâu tây, rau bina và đậu xanh cũng giàu vitamin C”, bà Goodson chia sẻ.

Vitamin C là chất chống oxy hóa phổ biến, giúp duy trì hệ miễn dịch mạnh mẽ và giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Bà Goodson cho biết: “Chất chống oxy hóa như flavonoid, anthocyanins và carotenoid giúp chống lại các gốc tự do có khả năng gây tổn thương tế bào và hệ miễn dịch. May mắn thay, những chất dinh dưỡng này có trong tất cả các thực phẩm đầy màu sắc bạn ăn hàng ngày.

Amy Goodson, tác giả cuốn sách The Sports Nutrition Playbook, thành viên Hội đồng Chuyên gia Y khoa, cho biết: “Nếu bạn đang tìm cách giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại cảm lạnh, vi trùng và các bệnh khác, hãy bổ sung thực phẩm toàn phần như protein nạc, sữa ít béo, thực phẩm nhiều màu sắc và ngũ cốc nguyên hạt”.

Gần đây, New York Times xuất bản bài báo về “tripledemic” (tạm dịch: bộ ba bệnh truyền nhiễm), thuật ngữ mới bắt nguồn từ sự gia tăng số lượng ca cúm và nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) tại bệnh viện nhi khoa ở Mỹ trong năm nay, cũng như ca mắc Covid-19.

Nam Giao

Theo Eat This, Not That