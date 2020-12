6 thành phố được thành lập trong năm 2020

2. TP Dĩ An và TP Thuận An có vị trí địa lý thế nào? Đây là 2 thành phố tiếp giáp nhau

Đây là 2 thành phố cùng tiếp giáp với TP.HCM

Cả 2 nhận định trên đều đúng TP Dĩ An và TP Thuận An nằm tiếp giáp nhau, cả 2 cùng tiếp giáp với TP.HCM. TP Dĩ An có 7 phường, không có xã. TP Thuận An có 9 phường và 1 xã. Ảnh: Quốc Chiến/ Báo Bình Dương.