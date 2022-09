6 thanh niên xông vào khoa cấp cứu truy sát bệnh nhân

Vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An kiếm người để truy sát, nhóm 6 thanh niên không thấy đối phương nên dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc.

Ngày 25/9, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang phối hợp Công an TP Tân An đang xác minh làm rõ nhóm thanh niên xông vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An truy sát bệnh nhân.

Khoảng 17h50 ngày 23/9, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, ngụ TP Tân An) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An trong tình trạng bị thương ở đầu, vai, ngực và tay.

Trong lúc bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, 6 nam thanh niên đi trên 2 xe máy mang biển số 62K5-4197 và 81N1-004.58 tới bệnh viện. Nhóm này giả chở người đi cấp cứu vượt qua cổng bảo vệ, vào bên trong tìm kiếm bệnh nhân Bình.

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: A.L.

Tìm không thấy bệnh nhân, 3 người trong nhóm này dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc tại bệnh viện. Bảo vệ đã đóng cổng vào trình báo công an, nên nhóm này bỏ lại xe máy rồi chạy bộ tẩu thoát.

“Lúc nhóm người xông vào khoa cấp cứu, bệnh nhân Bình đang được các bác sĩ đưa vào phòng để khâu vết thương nên không bị phát hiện”, ông Phúc cho biết thêm.