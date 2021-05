6 thần tượng Hàn vào top diễn viên tiêu biểu

Junho (2PM): Ngôi sao sinh năm 1990 lần đầu xuất hiện với tư cách diễn viên thông qua vai khách mời trong bộ phim điện ảnh White: The Melody of The Curse vào năm 2011. Từ đó, anh không ngừng trau dồi kỹ năng qua loạt vai phụ trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Junho với vai phản diện trong Chief Kim. Sau thành công này, anh được đóng vai chính trong loạt phim truyền hình Just Between Lovers, Wok of Love, Confession, Good Manager…