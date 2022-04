6 thắc mắc về căn cước công dân gắn chip

3. Phải đến cơ quan công an nơi đăng ký thường trú thì mới được làm CCCD? Đúng

Sai Theo Thông tư 59/2021 của Bộ Công an hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Điều 26 Luật Căn cước công dân, người dân có thể làm thủ tục cấp, đổi CCCD gắn chip tại cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, công an cấp tỉnh và công an cấp huyện, không phân biệt giữa người đăng ký tạm trú hay thường trú.