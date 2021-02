6 tập phim siêu anh hùng trị giá 150 triệu USD của Marvel Studios

“The Falcon and the Winter Soldier” dự kiến lên sóng từ trung tuần tháng 3. Mini-series về hai người bạn thân của Captain America tiêu tốn khoản tiền khổng lồ để thực hiện.

Trailer của loạt phim 'The Falcon and the Winter Soldier' Mini-series xoay quanh hai siêu anh hùng Falcon và Winter Soldier thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, với những sự kiện diễn ra sau "Avengers: Endgame".

Ngay sau WandaVision, Disney+ sẽ trình làng The Falcon and the Winter Soldier xoay quanh hai nhân vật siêu anh hùng của Anthony Mackie và Sebastian Stan. Có tổng kinh phí sản xuất khoảng 150 triệu USD , mini-series dự kiến kéo dài 6 tập.

Tác phẩm kể về những sự kiện diễn ra ngay sau Avengers: Endgame (2019), đồng thời giống như phần hậu truyện của Captain America: The Winter Soldier (2014) và Captain America: Civil War (2016). Bộ đôi Falcon - Winter Soldier nay tiếp tục phải ngăn chặn kế hoạch mới của tên Zemo (Daniel Bruhl).

Hồi đầu tuần, trailer chính thức của The Falcon and the Winter Soldier xuất hiện giữa trận Super Bowl trước khi được tung lên mạng Internet. Đoạn phim khiến người xem ít nhiều liên tưởng tới phần ngoại truyện của Fast & Furious.

Sự kết hợp bất đắc dĩ

Hobbs & Shaw (2019) là phần ngoại truyện của Fast & Furious, xoay quanh hai nhân vật Luke Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson) và Deckard Shaw (Jason Statham). Hàng loạt sự kiện đẩy hai nhân vật từng thuộc hai phe chiến tuyến phải học cách hợp tác với nhau.

Trailer của The Falcon and the Winter Soldier phần nào tái hiện bầu không khí của bộ phim hành động năm 2019. Falcon và Winter Soldier cùng nhau hợp tác chống lại kẻ xấu, nhưng đồng thời không ngừng tìm cách chứng tỏ bản thân với “đồng nghiệp”, dù ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Trailer của The Falcon and the Winter Soldier dễ gây liên tưởng tới Hobbs & Shaw. Ảnh: Disney+

Có một điều thú vị rằng trailer của mini-series đã thông báo chính xác thời điểm phim lên sóng là 19/3. Trong khi đó, cũng trong trận Super Bowl, trailer mới của Fast & Furious 9 chỉ đề dòng chữ “sớm khởi chiếu ngoài rạp”, thay vì ghi mốc thời gian cụ thể 28/5 như hãng Universal đang tính toán.

Có lẽ số phận các bom tấn dự kiến khởi chiếu ngoài rạp trong mùa hè năm nay vẫn rất mong manh khi đại dịch Covid-19 chưa có nhiều tín hiệu tích cực tại nước Mỹ.

Giả sử Black Widow, Fast & Furious 9, Top Gun: Maverick tiếp tục lỡ hẹn, The Falcon and the Winter Soldier sẽ trở thành một trong những tựa phim lớn nhất nửa đầu năm 2021, bên cạnh phiên bản mới của Justice League do Zack Snyder thực hiện cho HBO Max, Without Remorse của Amazon, hay Godzila vs. Kong vốn được Warner Bros. định sẵn phát hành ngoài rạp và trực tuyến cùng lúc.

Quân bài chiến lược của Marvel Studios

Trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Captain America: The Winter Soldier từng rất được yêu mến bởi tác phẩm mang yếu tố hình sự - điệp viên, cũng như chất hành động mang hơi hướm cổ điển.

Hai nhân vật Falcon và Winter Soldier bước ra từ bộ phim và nay có một mini-series riêng. Trailer của loạt phim phần nào cho thấy The Falcon and the Winter Soldier muốn tiếp nối hướng đi mà anh em đạo diễn nhà Russo đã đặt ra cho tác phẩm cách đây 6 năm.

Mini-series giống như tiếp nối của The Winter Soldier và Civil War, dù là các sự kiện diễn ra sau Endgame.

Sự so sánh sẽ đến từ Without Remorse. Đây là series bom tấn của Amazon, với nhân vật chính là Tom Clancy do Michael B. Jordan thể hiện. Loạt phim dự kiến mang tới nhiều trường đoạn hành động máu lửa, cùng các kế hoạch phản gián tinh vi.

Đây là những sự hiện diện cần thiết trước tình hình các rạp chiếu phim chưa biết tới bao giờ mới hoạt động bình thưởng trở lại. 007: No Time to Die tiếp tục hoãn xuống cuối năm, Top Gun: Maverick chưa biết có thể giữ lịch vào mùa hè và dễ gây thay đổi cho cả Mission: Impossible 7 - vốn dự kiến khởi chiếu vào trung tuần tháng 11.

Bộ phim Mỹ ăn khách nhất trong năm 2020 là Bad Boys for Life. Đại dịch Covid-19 đã khiến không một tác phẩm nào của Hollywood vượt mốc doanh thu 426 triệu USD trong năm qua. Song, bản thân thành tích ấy (vốn diễn ra trước đại dịch) là một điều bất ngờ, cho thấy khán giả có xu hướng tìm kiếm các tác phẩm hành động kiểu cổ điển.

WandaVision đang làm rất tốt nhiệm vụ khai mở khái niệm đa vũ trụ (multiverse), cũng như đào sâu vào nhân vật Wanda (Elizabeth Olsen). Scarlet Witch là gương mặt quyền năng trong nguyên tác truyện tranh Marvel, nhưng trước giờ vẫn bị dành cho ít đất diễn trong MCU.

Với The Falcon and the Winter Soldier, hy vọng rằng Falcon và Winter Soldier sẽ thoát mác “bạn thân của Captain America”. Đồng thời, mini-series có thể giúp chiều lòng những người từng đam mê Captain America: The Winter Soldier - nơi Marvel Studios cho thấy họ vẫn có thể làm ra một tác phẩm đáng nhớ mà không cần dựa quá nhiều vào yếu tố giả tưởng hay hài hước.